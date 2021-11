Znana pevka splavila pred koncertom

Želela si je otroka. Že od nekdaj. A njene ljubezenske zveze so propadale, leta so tekla, s tem pa je britanska pevka Jessie J slišala vse glasnejše in hitrejše tiktakanje biološke ure. Zato je sprejela odločitev – čeprav nima moškega, saj je njena zadnja romanca z Maxom Phamom dokončno razpadla oktobra, bo imela otroka in ga sama vzgajala! A če se je v minulih tednih tiho veselila novega življenja, ki ji je raslo pod srcem, pri tretjem obisku ginekologa ta ni več zaznal otrokovega srčnega utripa.

Nosečnost je razkrila šele, ko je splavila. FOTO: Osebni Arhiv

»Še včeraj zjutraj sem se smejala s prijatelji in se spraševala, kako mi bo naslednji dan uspelo izpeljati koncert, ne da bi s svetom delila, da sem noseča. A dan pozneje nisem vedela, ali bom nastop sploh lahko izpeljala, ne da se na odru zlomim.« Na dan koncerta je namreč spontano splavila.

Petje kot terapija

Ali je zanosila z bivšim ljubimcem ali se je obrnila na sodobno medicino, ni izdala. Podobno je v sebi zadrževala radostno prekipevanje, ko ji je test nosečnosti pokazal pozitivno. A bolečina ob izgubi še nerojenega otroka je bila tista, ki je ni mogla in želela zadržati. V eni sapi je z javnostjo delila najlepšo in še najbolj bolečo novico ter nato zakorakala na oder. V notranjosti jo je sicer trgalo od nepojmljive bolečine, ni vedela, ali bo sploh zmogla peti, a tihi glas v njej ji je prigovarjal, da ji bo glasba pomagala.

»Vedela sem, da moram odpeti koncert. Ne ker bi se tako želela izogniti žalovanju, ampak ker vem, da mi glasba pomaga. Kdo je morda pomislil, da bi morala nastop odpovedati, a v tisti žalosti mi je bilo jasno le eno – kot deklica sem začela peti, ker me je to navdalo s srečo, mi napolnilo dušo in srce. In petje zame nikoli ni izgubilo te terapevtske lastnosti.«

33 let ima britanska zvezdnica.

Nikoli se še ni počutila tako osamljene kot na dan, ko je izgubila otroka. A je dodala, da je že dejstvo, da je sploh zanosila, podobno čudežu, »te izkušnje nikoli ne bom pozabila in vem, da jo bom spet doživela. Ni besed, s katerimi bi lahko opisala žalost, ki jo čutim, a vem, da bom v redu. Močna sem.«