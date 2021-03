Spielberg v filmu od otroka do najstnika

Vlogo filmarjeve mame naj bi dobila Michelle Williams. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters Pictures

Preživljal pekel

Kdo bo Steven?

Kot je v skrivnostnost zavita zgodba, podobno visi velikanski vprašaj tudi nad igralsko zasedbo.

Težko bi našli odmevnejše ime med režiserji, kot je. Ob vrsti prestižnih nagrad filmske srenje, med katerimi sta tudi kar dva oskarja za režijo, velja Spielberg za enega komercialno najuspešnejših režiserjev svoje generacije.Ne nazadnje se je podpisal tudi pod megauspešno franšizo o Indiani Jonesu ter pod film Jurski park, ki se je nato razrasel v dobičkonosno franšizo, pri kateri je še naprej sodeloval kot producent. Dokumentarni film o Spielbergovi blesteči karieri, ki so se ga pred štirimi leti lotili pri televizijski mreži HBO, je bil zatorej precej pričakovan korak.A medtem ko so se pri dokumentarcu osredotočili na njegovo poklicno pot in filmske uspehe, so njegova otroška leta, ki so ga (so)oblikovala v moškega, kakršen je danes, v veliki meri še vedno neraziskana. Zdaj pa bo zgodbo svojega odraščanja povedal kar filmar sam. Za temo svojega novega projekta si je namreč izbral kar lastno odraščanje v Arizoni.Ali bo svoje življenje vzel zgolj za ogrodje zgodbe ali ga bo natančno popisal, sicer ne vemo, bo pa to vsekakor film, v katerega bo filmar dal velikanski del sebe. In verjetno je tudi zato sklenil, da filma ne bo le režiral, pač pa sodeluje tudi pri pisanju scenarija. To je nazadnje počel pred dvema desetletjema pri filmu A. I. umetna inteligenca.Svojega otroštva in mladosti ni skrival. Večkrat je namreč spregovoril o svojih zgodnejših letih in kako so ta vplivala na njegovo filmsko umetnost, tako na teme, ki si jih je izbiral, kot na prikaz osrednjih likov njegovih zgodb. Zdaj pa bo prvič svoja rana leta v enem kosu razgalil na sebi najbližji način, prek filmskega traku.O zasnovi sicer še ni veliko znanega, razen da je v središču fantič Steven, sprva kot otrok in nato kot najstnik. Glavni junak živi v arizonskem mestu Phoenix, kjer je živel tudi režiser v poznih 50. in zgodnjih 60. letih preteklega stoletja, zgodba pa razčleni njegov odnos s starši. Skoraj gotovo pa se bo dotaknil tudi svojega judovskega rodu, vsaj če sodimo po tem, da je v preteklosti že razkril, kako je v najstniških letih občutil antisemitizem pa tudi, da se je nekdaj sramoval svojega izvora.Z družino so se namreč selili iz Ohia v Arizono in pozneje v Kalifornijo, kjer koli so že pognali korenine, vsaj za nekaj časa, pa so skoraj vedno bili edina judovska družina v soseščini. »Bilo me je sram. Bilo mi je nerodno. Bil sem nesproščen. Vedno sem se namreč zavedal, da izstopam zaradi svojih korenin.« Sploh ker so bili njegovi starši ortodoksni Judje.Ta drugačnost, sploh v tistih časih, pa je pomenila, da je v srednji šoli preživljal pekel. »Tepli so me, me brcali. Spomnim se krvavega nosu v dveh primerih. Grozno.« A morebiti je prav zaradi teh izkušenj, povezanih tudi z nenehnim pripovedovanjem staršev o holokavstu, tako občuteno posnel Schindlerjev seznam, ki mu je prinesel oskarja za režijo, kritiška srenja pa ga je ovenčala še s kipcem za najboljši film.Scenarij za film že nastaja. Tega se je Spielberg lotil s, s katerim sta že ubrana ustvarjalna dvojica. Kushner se je namreč podpisal že pod več filmarjevih mojstrovin, tudi pod napeto dramo München, ki je prejela pet oskarjevskih nominacij, ter pod biografijo Lincoln, ki je od 12 nominacij za oskarja pobrala dva kipca. Sicer pa naj bi snemanje začeli letošnje poletje, premiero pa naj bi film doživel enkrat v prihodnjem letu.Kot je v skrivnostnost zavita zgodba, podobno visi velikanski vprašaj tudi nad igralsko zasedbo. A je že privrelo na plan, da naj bi vlogo Stevenove mame prevzela, v njegovega najljubšega strica pa naj bi se prelevil. Seveda pa se bo največji boj vnel za osrednjo vlogo Stevena.