Spiderman za več kot milijon

Redek izvod prve številke stripa The Amazing Spider-Man, ki je izšel marca 1963, je bil pri avkcijski hiši Heritage Auctions prodan za rekordnih 1,38 milijona dolarjev ali 1,24 milijona evrov.

»Očitno je bilo, da je omenjeni strip priložnost, ki se ne bo več ponovila, kar je pokazala tudi končna cena,« je po poročanju revije Fine Books povedal podpredsednik družbe Heritage Auctions Barry Sandoval. Izvod je bil prodan za skoraj trikrat višjo ceno kot izvod, ki mu je CGC namenila nekoliko nižjo oceno in ki je bil julija lani prodan za 520.380 dolarjev (467.2300 evrov).

Med vrhunci dražbe

Peter Parker in njegov alter ego Spiderman, ki sta ju ustvarila stripovski avtor Steve Ditko in pisatelj Stan Lee, sta se prvič pojavila avgusta 1962 v antologijski seriji Amazing Fantasy, ki je izhajala pri Marvel Comics. Serija Amazing Spider-Man, ki je začela izhajati nekaj mesecev pozneje, je skupaj dosegla več kot 900 številk. Prva številka pripoveduje o izvoru človeka pajka.

Na dražbi so ponudili tudi redek izvod stripa Superman št. 1, ki je bil ocenjen kot zelo dober in je bil prodan za 2,34 milijona dolarjev (2,1 milijona evrov). Izšel je leta 1939 pri založbi DC Comics. Med vrhunci dražbe spletni portal navaja še izvod stripa Showcase št. 4, v katerem se je prvič pojavil Barry Allen (The Flash) in ki je bil prodan za rekordnih 900.000 dolarjev (808.190 evrov), izvod All-Star Comics št. 8 iz leta 1942, kjer se je prvič pojavila Wonder Woman, ki je bil prodan za 1,5 milijona dolarjev (1,35 milijona evrov), in izvod All-Story Edgarja Ricea Burroughsa, ki je izšel oktobra 1912 in v katerem se je prvič pojavil Tarzan, za katerega so iztržili 264.000 dolarjev (237.700 evrov).