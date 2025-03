Spet vpleten v škandal! Aretirali enega najpopularnejših pevcev v regiji, a trdi, da ni bil ...

Črnogorska policija je zaradi vožnje pod vplivom alkohola aretirala pevca Vlada Georgieva, ki pa zanika, da bi bil razlog za aretacijo alkohol. Vlado Georgiev, pevec, ki je zelo priljubljen na Balkanu, je bil v torek zvečer aretiran na regionalni cesti Pljevlja–Ranče.

Policisti so pevca prijeli, potem ko so ga zasačili pri vožnji motornega vozila pod vplivom kar 1,22 promila alkohola v krvi. In čeprav vsi lokalni mediji pišejo o njegovi vožnji pod vplivom alkohola, Georgiev trdi, da »en kozarec preveč« ni bil razlog za njegovo aretacijo.

»Res je, da so me pridržali, a razlog ni bila alkoholiziranost, ampak prehitra vožnja,« je za Blic povedal pevec.

To sicer ni prvič, da se je pevec znašel v središču škandala. Lani so ga med vožnjo posneli med pitjem alkohola, kasneje pa so se te fotografije znašle na družbenem omrežju.