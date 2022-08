Spet v skrbeh za kraljico Elizabeto II.

Komaj si v Veliki Britaniji nekoliko oddahnejo glede zdravja svoje 96-letne vladarice, že njeni zaposleni ponovno odpovedo kakšen izredno pomemben in Elizabeti II. ljub dogodek, in ljudi ponovno zaskrbi. Tako bi se morala te dni udeležiti tradicionalnega sprejema pred obzidjem svojega ljubega škotskega dvorca, a so iz Buckinghamske palače sporočili, da sprejema ne bo, namesto njega pa da pripravljajo veliko bolj intimno slovesnost z zgolj peščico povabljenih, med katerimi prvič ne bo predstavnikov sedme sile. Elizabeta II. je na Škotsko sicer prišla že konec julija, tam pa namerava ostati do konca avgusta, kot je v njeni navadi. Na posestvo Balmoral so vsako leto vabljeni tudi njeni najbližji družinski člani, ki jim nekaj dni, ki jih preživijo v objemu čudovite narave, še kako dobro dene.

Mnogi menijo, da jim palača želi nekaj prikriti ali da je s kraljico veliko slabše, kot so verjeli ali upali.

Britance, še posebno tiste, ki živijo v bližini Balmorala, je novica o odpovedi sprejema šokirala, v Buckinghamski palači pa pravijo, da je z Elizabeto II. vse v najlepšem redu, radi bi le »prilagodili njen urnik tako, da se bo kraljica počutila bolj udobno«. Enak izgovor so sicer uporabili že večkrat, ko se zaradi bolečin in težav s hojo ni mogla udeležiti dogodkov, ki bi od nje zahtevali dolgotrajno stanje ali hojo. »Jasno mi je, da iz palače javnosti ne bodo obveščali o podrobnostih njenega zdravstvenega stanja, a ne morejo se v nedogled izgovarjati na njeno udobje, ljudem to postaja sumljivo in mnogi menijo, da jim palača želi nekaj prikriti ali da je s kraljico veliko slabše, kot so verjeli ali upali,« je za lokalne medije denimo dejal Londončan, ki pa ni želel biti imenovan.