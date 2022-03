Spet bosta zibala: otročiček številka dve prihaja v poletnih mesecih

Joe Jonas in Sophie Turner sta sicer med tistimi zvezdniškimi parčki, ki se še kako zavedajo, da drugo življenje živimo tudi na družabnih omrežjih. A kljub njuni prisotnosti in dejavnosti v spletnih sferah sta pri otrocih potegnila črto. Hčerko Willo, ki je na svet pokukala predlansko poletje, ljubosumno skrivata pred medijskimi lučmi in radovedno javnostjo, vsiljivi paparaci pa so, ko so si drznili objektiv usmeriti v malčico, od igralke slišali že prenekatero krepko.

Otrok ju je še bolj povezal. FOTO: Osebni Arhiv

»Moja hči je. Ni prosila za to življenje, ni prosila, da jo fotografirate. Ste le stari sluzavci, ki fotografirate dojenčico brez dovoljenja,« je zarjovela, ko se je kljub njeni prepovedi v rumenem tisku znašla fotografija nje z otrokom. A tolikšna zaščitniškost niti ne preseneča, saj je Turnerjeva ne nazadnje že novico o nosečnosti skrivala tako dolgo, kot je le lahko. Podobno kot tudi zdaj ni komentirala govoric, te je namesto nje potrdil njen vnovič močno okrogli trebušček. Ljubezen z Joejem, ki sta jo leta 2017 po le enoletni romanci že potrdila s poroko, je vnovič obrodila sad.

»Zasebnost želita ohraniti zasebno, zato tega ne bo obešala na veliki zvon, dokler ne bo na to pripravljena,« je dejal vir in (namesto igralke) dodal, da so mladi starši navdušeni nad nosečnostjo in komaj čakajo, da Willa dobi bratca ali sestrico.

Zvezdnica Igre prestolov je materinstvo označila za njeno najljubšo službo, Joe pa je dodal, da je biti oče absolutno čudovito in da je njegova hčerka preprosto najbolj čudovita deklica na svetu. V luči tega tako nikogar ni presenetilo, da sta z Joejem menda že pičle štiri mesece po Willinem prihodu že začela razmišljati in tudi dejavno delati na širjenju družinice. »Komaj čakata, da bo njuna družina še večja. Rojstvo Wille ju je še dodatno zbližalo, zato si želita velike družine.«

Zvezdniška zakonca sta se zaljubila v starševstvo, zato si želita kup otrok.

Očitno jima je uspelo. Sophie naj bi bila celo že skoraj na polovici nosečnosti, otročiček številka dve pa naj bi zaljubljenca osrečil v poletnih mesecih.