Šparglji napovedali dve kraljevi ločitvi

Mnogi si želijo, da bi se Harry vrnil v domovino, a brez Meghan. FOTO: Reuters

Britanski kraljevi se letos veselijo dveh novih rojstev in stotega rojstnega dneva princa Filipa.

Harry in William na udaru

Ob začetku leta mnoge zanima, kaj jih čaka v prihajajočih mesecih, še posebno letos, ko vsi upamo, da bo 2021. veliko boljše in bolj prijazno, kot je bilo lansko. Vedeževalci in jasnovidci so zato te dni še posebno zaposleni. V eni od oddaj na britanski televiziji je nastopila vedeževalka z umetniškim imenom(Mistična zelenjava), ki prihodnost napoveduje iz špargljev. Te vrže v zrak in pusti, da prosto padejo na mizo, iz njihovega položaja pa potem razbere, kaj se bo v prihodnjih tednih in mesecih dogajalo. Tako je med drugim napovedala, da bodo letošnje olimpijske igre izpeljali, a brez gledalcev, ti si bodo nastope lahko ogledali prek spleta ali televizijskih zaslonov, voditelja pa nista mogla kaj, da je ne bi povprašala tudi o kraljevi družini, ki jo letos med drugim že kmalu čaka nov naraščaj, junija pa bo kraljičin mož princdopolnil sto let.Letošnje leto pa za kraljeve ne bo le veselo in slavnostno, pravi Mystic Veg, saj je v svojih špargljih videla kar dve ločitvi v družini. »Junija, nekje okrog svojega uradnega rojstnega dneva, bo kraljica sporočila nekaj pomembnega. Moramo vedeti, da takrat praznuje tudi princ, vojvoda Cambriški, kar je še zlasti pomenljivo. Priča bomo tudi dvema kraljevima ločitvama, marca pa se bo v domovino vrnil, da bi se s kraljico pogovoril o izstopu iz kraljeve družine ter morda z njo poskušal skleniti kakšen zanj in njegovo ženo bolj ugoden dogovor, a mu bo kraljica dejala, da se nič ne bo spremenilo,« je napovedala Mystic Veg.Seveda so Britanci ob omembi ločitve zastrigli z ušesi in nemudoma začeli ugibati, kdo bi lahko bil tisti, ki se bo naveličal svojega partnerja. Nič kaj presenetljivo se večina strinja, da bi to lahko bila v prvi vrsti Harry in, saj, čeprav je zadnje leto močno izgubil priljubljenost, mnogi še vedno želijo, da bi se Harry vrnil domov in znova začel opravljati kraljeve posle. Kdo bi lahko bil drugi par, ki se bo razšel, pa ni tako enostavno napovedati, saj so drugi vidnejši člani družine povsem srečni v svojih zakonih, v katere so nekateri šele dobro vstopili, drugi pa pričakujejo otroke. Sta pa bila predlani menda blizu ločitve princ William in. O odhodu naj bi razmišljala slednja, ko so se pojavile govorice, da se je njen mož nekoliko preveč zbližal z eno njenih najboljših prijateljic. Čeprav sta Cambridgeeva v javnosti vedno videti dobre volje in zaljubljena do ušes, pa je bilo za zaprtimi vrati med njima menda vse prej kot harmonično in prijetno, Kate naj bi celo že bila na posvetu pri odvetnici za ločitve, a bodočemu kralju in njegovi ženi je nesoglasja uspelo zgladiti in lani med zaprtjem države sta postala še močnejša in bolj povezana, pravijo viri blizu kraljevi družini.