Španski kralj, iz domovine v izgnanstvo

Nekdanji španski kralj Juan Carlos (82) je v senci korupcijskega škandala danes sporočil, da bo zapustil svojo domačo Španijo in se umaknil v tujino. V pismu svojemu nasledniku in sinu Felipeju VI. je zapisal, da želi s tem olajšati njegovo vlogo na čelu države.



Juan Carlos je v pismu sinu zapisal, da ga je pri odločitvi, da gre v prostovoljno izgnanstvo v tujino, vodilo prepričanje, kako najbolje služiti Španiji, njenim institucijam in tebi kot kralju. V pismu je tudi namignil na preiskavo glede očitkov prejemanja podkupnine, ki so jo zagnali junija, ko je zapisal, da se tako odloča tudi zaradi javnih posledic, ki so jih sprožili nekateri pretekli dogodki.



Kralj Felipe VI. je njegovo odločitev sprejel, so sporočili iz kraljeve palače v Madridu. Sin prosil očeta? Glede na informacije časnika El Mundo, ki običajno povzema dobro obveščene vire blizu palače, pa odločitev Juana Carlosa ni bila prostovoljna. Sprejel naj bi jo Felipe in svojega očeta prosil, naj zapusti državo, saj da je afera tako škodovala španski kraljevi družini, da so bili vse glasnejši pozivi k odpravi monarhije.

Podkupnine Vrhovno sodišče v Madridu je 8. junija uvedlo preiskavo proti nekdanjemu kralju zaradi domnevnih podkupnin, ki mu jih je plačala Savdska Arabija v okviru posla gradnje hitre železnice. Podobna preiskava poteka tudi v Švici. V središču preiskave je okoli 100 milijonov ameriških dolarjev, ki naj bi jih Savdska Arabija na skrivaj plačala leta 2008 Juanu Carlosu na švicarski račun, potem ko je Španija dobila pogodbo za izgradnjo hitre železnice med Meko in Medino. Špansko sodišče skuša ugotoviti odgovornost nekdanjega kralja, vendar se lahko zaradi njegove imunitete osredotoči le na dejanja, ki jih je storil po abdikaciji.



Juan Carlos, ki se je na prestol povzpel po smrti diktatorja Francisca Franca novembra 1975, je odigral pomembno vlogo pri prehodu Španije v demokracijo. Abdiciral je po skoraj štirih desetletjih junija 2014. Tudi po abdikaciji je ohranil častni naziv kralj, ki ga bo nosil do smrti. V zadnjih letih je imel več operacij, lani pa se je umaknil iz javnega življenja. Konec njegovega vladanja pa so zaznamovali poslabšanje zdravja in škandali, vključno s korupcijsko afero, ki je vključevala njegovo hčerko Cristino in njenega soproga. Leta 2018 pa so se pojavili še omenjeni očitki, povezani s Savdsko Arabijo.