Španka z največjimi dojkami na počitnicah na Hrvaškem, a zaradi ene reči se je pritožila

Kristhin Gomez, ki slovi kot Španka z največjimi dojkami, se je na instagramu pohvalila s fotografijami, da je obiskala hrvaško obalo – doslej Dubrovnik in Pag. 40-letna Kristhin se je nekoliko pritožila nad obiskovalci nočnega kluba v Zrću. »Dopolnila bom 41 let, počutim pa se kot 25-letnica. Leta so samo številke. Prišla sem na Hideout Festival in slišala sem veliko vzporednic tega kraja z Ibizo. Super je za zabavo, je pa preveč mladih moških. Počutim se kot njihova mama,« je napisala pod fotografije.

Pod tem so se usuli komentarji tipa »Popolna si«, »Moje dekle iz sanj«, »Všeč mi je tvoje telo«, »Prekrasna kraljica« ...