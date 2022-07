Spacey se je izrekel za nedolžnega

Med slavnimi, ki so se v zadnjih letih znašli pod plazom obtožb spolnega napada, je tudi dvakratni oskarjevec Kevin Spacey. Zvezdnik, čigar nekoč bleščeča in zavidljiva kariera tako filmskega igralca, producenta kot tudi gledališkega ustvarjalca je v zatonu, se je konec minulega tedna pred londonskim sodiščem izrekel za nedolžnega: zanika, da bi koga prisilil v spolno dejavnost brez privolitve, sojenje pa se bo začelo junija prihodnje leto.

Okoli 30 obtožb

Očitana dejanja naj bi se zgodila med letoma 2005 in 2013, in sicer v obdobju, ko je bil Spacey umetniški vodja znamenitega gledališča Old Vic v britanski prestolnici. Da se bo izrekel za nedolžnega, je njegov odvetnik Patrick Gibbs naznanil že pred mesecem in še pribil, da bo igralec to na sodišču tudi dokazal. Spacey, ki je plačal varščino, se lahko do sojenja vrne v ZDA, kjer bo živel običajno življenje s svojo družino in psom ter si prizadeval obuditi kariero, ki jo je tako rekoč čez noč omadeževala najprej obtožba Anthonyja Rappa leta 2017.

Proces proti njemu bo junija prihodnje leto. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Domnevna žrtev je zvezdnika obtožil, da naj bi ga 1986. spolno nadlegoval in napadel, ko je bil še deček, star komaj 14 let, nato pa se mu je pridružilo še okoli trideset moških z domnevno podobno izkušnjo, tako iz ZDA kot tudi z Otoka; samo iz Londona so poročali o najmanj dvajsetih primerih nadlegovanja ali napada. Spacey stikov z Rappom ni zanikal, a je vztrajal, da ni vedel za njegovo starost, saj se je udeležil zabave, na kateri so bili vsi odrasli, vse, kar se je med njima zgodilo, je bilo soglasno; oskarjevec je po dolgih letih ugibanj tudi priznal, da je istospolno usmerjen.

Po petih letih preiskave je britanska policija izsledke posredovala tožilstvu, ki se je na podlagi dokaznega gradiva odločilo za začetek sodnega postopka. Kot rečeno sta filmska industrija in gledališka srenja po izbruhu obtožb nemudoma pretrgali vezi z enim najuspešnejših igralcev sodobnega časa; Netflix, denimo, je nemudoma pokončal njegovega junaka v zadnji sezoni priljubljene serije Hiša iz kart, v filmu Ridleyja Scotta Ves denar sveta, v katerem je upodabljal mogotca J. Paula Gettyja, pa so prizore z igralcem znova posneli, nadomestil ga je Christopher Plummer.

Spacey se je sicer kot vrhunski igralec izkazal v številnih uspešnicah, kot sta Osumljenih pet in Lepota po ameriško, ki sta mu prinesli tudi oskarja, v gledališču se je okitil z dvema tonyjema, televizija, Hiša iz kart, pa mu je namenila zlati globus, na dolgem seznamu priznanj so še številne druge nagrade.