Šov Kanyeja Westa in Kim Kardashian: od splava do ločitve

REUTERS Raper Kanye West. FOTO: Randall Hill, Reuters

Nikomur ni več jasno, kaj se dogaja z enim najbolj razvpitih hollywoodskih parov. Iz dneva v dan curljajo v javnost nove podrobnosti, zaradi katerih so oboževalciinv šoku. Če sta še pred kratkim delovala kot povsem usklajen par, govorilo se je celo, da si želita povečati družino s še enim otrokom, je zdaj slika povsem drugačna. Kanye je ob začetku svoje predsedniške kampanje na srečanju s svojimi privrženci dejal, da sta ob prvi nosečnosti razmišljala o splavu, a si je po posredovanju Boga premislil. Njegov bizarni in čustveni nastop v Južni Karolini si je na spletu ogledalo več kot milijon ljudi.»Skoraj sem ubil svojo hčer,« je vpil in ob tem točil krokodilje solze. A to je bil šele začetek, vse skupaj se je nato nadaljevalo na twitterju, kjer je med drugim je zapisal, da ga je Kim želela strpati v psihiatrično ustanovo. Mamo Kim Kardashianje preimenoval v Kris Džong Un. Vse objave in zapise je kmalu zatem izbrisal, le zadnjega, v katerem se sprašuje, ali naj sploh vztraja pri kandidaturi 2020 ali naj vse skupaj prestavi na leto 2024, ne.Kanye je zapisal tudi, da se že dlje časa poskuša ločiti od Kim Kardashian, saj ji ne zaupa več. Prijatelji obeh zvezdnikov so nad vsem skupaj zaskrbljeni in se sprašujejo, ali lahko njun zakon preživi takšne ekscese, ki si jih je v tej domnevni predsedniški kampanji privoščil Kanye. Par naj bi ločeno živel že vse od začetka karantene. Glavni razlog za razkol med njima pa naj bi bili različni pogledi na vzgojo, skupno prihodnost in pot, po kateri bi morali v prihodnosti hoditi njuni otroci.​Zaradi Kanyejevih nastopov v zadnjem času in zapisov na družabnih omrežjih so njegovi oboževalci vse bolj zaskrbljeni zaradi njegovega psihičnega zdravja. Daily Mail poroča, da ima bipolarno motnjo in da njegovi bližnji želijo, da čim prej dobi potrebno strokovno pomoč. Raper naj bi bil med drugim prepričan, da potrebuje zaščito pred Kim in njeno mamo.Raper je boj za predsedniški stolček napovedal prejšnji teden, a mnogi dvomijo, da bo tudi dejansko vložil potrebno dokumentacijo za kandidaturo. Menijo namreč, da je vse skupaj dobro premišljena marketinška poteza in promocija novega albuma in filma Donda: With Child, ki naj bi luč sveta ugledal v petek. Zaradi njegovih zadnjih dejanj sta menda ogrožena tudi njegovo premoženje in sodelovanje z ostalimi podjetji.