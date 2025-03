Sosedje o pokojni ženi Davida Hasselhoffa: Bila je čudaška in neprijetna

Zaradi »samopovzročene« strelne rane je umrla nekdanja žena igralca in pevca Davida Hasselhoffa Pamela Bach-Hasselhoff, 62-letnico, ki je bila z zvezdnikom kultne serije Obalna straža poročena med leti 1989 in 2006, pa je našla njena hči Hayley.

Kot je medijem povedala Pamelina soseda, sta z možem videla svetlolasko, da gre za Hayley, sta ugotovila, ker sta prepoznala njen avto, ki je v solzah in menda »povsem histerična« pritekla iz hiše, hodila po dovozu in govorila po mobilniku, nato pa je hotela sesti v avto in odpeljati. »Bilo je grozno, čeprav takrat še nisva vedela, kaj se je zgodilo, naju je zmrazilo, ko sva gledala in poslušala Hayley. Čeprav je bilo v tisti hiši vedno polno drame, sva vedela, da je tokrat drugače, da se je zgodilo nekaj res hudega,« je dejala Hiromi Osiecki.

S slavno sosedo zakonca Osiecki, ki sta živela na drugi strani ceste, sicer nista imela veliko stikov, saj da je bila Pamela »precej čudaška«. Jo je pa Hiromi nazadnje videla v ponedeljek, le nekaj dni, preden si je 62-letnica vzela življenje. »Ven je nesla smeti in zdela se mi je neizmerno žalostna. Seveda takrat nisem mogla vedeti, da je to zadnjič, ko jo bom videla živo,« se spominja Hiromi.

Ni bila najbolj priljubljena

Njen mož John je medtem medijem pokojno opisal kot »neprijetno« in »neobzirno«, ves čas je menda kadila marihuano in se čudno obnašala. »Nisva bila edina, ki sva o njej imela takšno mnenje. Najin vrtnar je nekega dne prišel do mene in dejal, da bi ga rada najela tudi Pamela, ter me prosil, naj ji nikar ne dam njegove številke. Ni hotel delati zanjo. Ni se hotel približati njeni hiši,« je dejal John Osiecki, ki je dodal, da so bili pred Pamelino hišo večkrat policisti in reševalci, zakaj, ne ve.

S Pamelo je sicer v slaba dva milijona vredni hiši v prestižnem predelu Los Angelesa do pred nekaj leti živela tudi njena mlajša hči Hayley, njena starejša sestra se je odselila pred njo in si ustvarila družino.