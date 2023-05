Sosedi ene najbolj vročih srbskih pevk razkrili vse o njej in njenem slovenskem izbrancu

Pevka Sara Jovanović, bolj znana kot Sara Jo, zaradi svojega fanta Žige Sotlarja že dlje časa razpeta med Srbijo in Slovenijo. Po poročanju srbskih medijev pa, ko je v Beogradu, sosedje pravijo, da jo pogosto vidijo. »Sara je čudovita, zelo prijazna, čeprav se ji vedno nekam mudi, vedno nekam brenči, kot vsi mladi se vsakič oglasi, seveda z nasmehom na obrazu. Včasih jo mimogrede povprašamo, o kakšnih aktualnih dogodkih v oddaji, na kar vedno odgovori v šali,« je za srbski Blic povedala starejša gospa in dodala: »Zato nisem bila presenečena, ko sem jo srečala na avtobusu. Ni pustila, da bi jo omajala priljubljenost.«

»Obožujem njeno glasbo, rada z njo delim svoje vtise, ko objavi novo pesem. Mnogim mojim prijateljem se zdi domišljava, a jih prepričujem, da ni tako, povedo o njej ljudje, ki živijo blizu nje in dodajo, da je redna gostja v telovadnici. »Skrbi zase in to se vidi. Ko v roki nima povodca, ima torbo za trening. Prijatelj hodi z njo v isti fitnes in pravi, da res trdo dela. Večinoma se tam ljudje slikajo za Instagram,» pove eden izmed mladeničev, ki stanujejo blizu nje.

Ker Sara živi v Sloveniji, v Beograd prihaja tudi Žiga, tako da so tudi njega imeli priložnost videti sosedje. »Vedno nasmejan mladenič, preprosto ne boste verjeli! Sta tako lep par, lepo gresta drug z drugim. Včasih ga slišiva mimogrede govoriti v našem jeziku, Sara se ga uči, zato nama je všeč. Pokliče nas z 'Dober dan' in to je zelo lepo. Poskuša se vklopiti,« pa je o plesalcu rekla neka soseda.