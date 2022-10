Sorodnik pokojne britanske kraljice Elizabete II. naj bi zlorabil dečka

Princ Andrew, kot kaže, ni edini član britanske kraljeve družine, ki se je zapletel v hud škandal, povezan z domnevnimi zlorabami, desetletja po smrti so zdaj začeli soditi še bratrancu britanske kraljice Elizabete II. lordu Louisu Mountbattnu. Ta naj bi v zloglasnem severnoirskem internatu Kincora za dečke zlorabil takrat 11-letnega Arthurja Smytha, ki je zdaj le zbral pogum in zadevo prijavil policiji. »Nikoli ne pozabiš, kdo te je zlorabil. Vse skupaj potlačiš, pozabiš pa ne. Sam sem to potlačil za več let, bilo me je sram, da se je to zgodilo meni, a zdaj si želim miru,« je dejal 56-letni Smyth, ki živi v Avstraliji. Kot je še dejal na sodišču, pa lord Mountbatten ni bil edini, ki je nad njim zagrešil kaznivo dejanje.

Začelo se je že nekaj dni po Smythovem prihodu v internat, ko ga je opazil eden od zaposlenih. William McGrath, ki so mu zaradi vseh očitanih zlorab nadeli vzdevek Pošast iz Kincore, ga je nato spoznal s »pomembnim tujcem, posebnim prijateljem«. Izkazalo se je, da je bil to Louis Mountbatten, a Arthur Smyth tega takrat ni vedel. »Njegovega imena niso nikoli omenjali, tudi sam se mi ni predstavil,« se spominja Arthur, ki je šele dve leti pozneje ugotovil, da je šlo za člana kraljeve družine.

Internat v Belfastu so leta 1980 zaprli. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Leta 1979 je Mountbatten umrl po tem, ko so mu člani Irske republikanske armade v čoln, s katerim se je s šestimi družinskimi člani odpravil na izlet, podtaknili bombo. Poleg Dickieja, kot so ljubkovalno klicali Mountbattna, sta umrla še njegov vnuk in družinski prijatelj, dan pozneje je v bolnišnici preminila tudi mama lordovega zeta. Preostali so bili v eksploziji hudo ranjeni, a so napad preživeli.