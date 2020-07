Sophie in Joe sta dobila otroka

Profimedia Nosečnosti ni potrdila, a je bil igralkin trebušček precej zgovoren. FOTO: Profimedia

Sprijaznjena, da bo samska

guliver/cover images Sophie Turner in Joeja Jonasa je razveselila hčerka. FOTO: guliver/cover images

Ljubita se komaj štiri leta, a ta skupna štiri letainso bila nadvse dinamična in polna najlepših in najbolj živahnih barv. Po manj kot enem letu romance sta se namreč že zaročila. Sledila je skrivna poroka v Las Vegasu, seveda v primernem slogu s poročno kapelico, imitatorjemin klasičnim kadilakom. Brzinsko intimno poroko pa sta okronala še z razkošnim slavjem v krogu družine in prijateljev v romantični Franciji pred skoraj natanko letom dni. A očitnozaroka in dve poroki niso bili dovoljšen dokaz njunih medsebojnih čustev, saj je ultimativni dokaz njune ljubezni letos začel rasti v zvezdničinem trebuščku. Februarja so se namreč začele širiti govorice o nosečnosti, o čemer pa je pričal le igralkin vse bolj zaobljeni trebušček. Mlada zaljubljenca nosečnosti namreč nikoli nista tudi uradno potrdila, vsaj do zdaj ne, ko sta sad svoje ljubezni tudi prvič prijela v roke. »Navdušena, da lahko najaviva rojstvo najinega dojenčka,« so novopečeni starši objavili najbolj veselo novico. A čeprav sta podrobnosti zadržala zase, je že pricurljalo, da je igralka povila prvorojenko sredi minulega tedna v losangeleški porodnišnici, presrečni starši pa da so deklici nadeli imeSophie, ki ji je slavo prinesla fantazijska serija Igra prestolov, je bila vse do srečanja z Joejem prepričana, da ji je namenjena samskost. »Pripravljena sem bila vse življenje preživeti sama,« je priznala lepotička, katere prepričanje pa je na glavo postavil sedem let starejši pevec. Skoraj v trenutku, ko sta se spoznala, je namreč vedela, da je on pravi. Ob njem je takoj začutila notranji, vseobsegajoči mir, zadelo jo je zavedanje, da je našla svojo osebo, s katero želi preživeti večnost. Pred nekaj meseci pa je vse bolj začela spoznavati, da komaj čaka, da deli svoje življenje ne le z ljubljenim, ampak tudi z otročičkom, ki ji je raselpod srcem. »Komaj čaka, da postane mamica,« je povedal vir in dodal, da z Joejem odštevata dne do trenutka, ko bosta naposled zibala. Čeprav sta uživala tudi v vsakem trenutku Sophiejine nosečnosti. Sploh tedaj še mamica v pričakovanju je oboževala vsak dan minulih devetih mesecev, pri čemer priznava, da je karantena prišla zanjo kot naročena. »Roko na srce, obožujem dejstvo, da sva sama z Joejem in da morava ostajati doma. V svojem bistvu sem namreč precej introvertirana oseba, prava zapečkarica, ki bi bila, če bi bilo mogoče, stalno doma. Zato so trenutne okoliščine, vsaj del s samoizolacijo, zame kot naročene. Super je. Vsaj zame. Kajti Joe je, nasprotno, nadvse družaben metuljček, da moram napeti vse sile, da ostane doma in je sam z menoj. Samokarantena je zanj skoraj kot zapor, zame pa sanjska. Ne razumem, čemu je mnogim tako težko ostati doma in da imajo težave s socialno distanco. Vse, kar moraš storiti, je biti doma in si odpreti steklenico vina,« je razpredala Turnerjeva. A zaradi blaženega stanja je morala steklenico prepustiti dragemu. Zdaj pa bosta lahko – ali sta že – z veseljem nazdravila prihodu hčerke.