Sonnyjevi bivši sta si v laseh

Leta 1965 verjetno ni bilo večjega hita, ki bi bolj obnorel svet kot zimzelena I got you babe, ki sta jo prepevala Cher in Sonny Bono. Tedaj nista bila le polovici zvezdniškega pevskega dueta, ampak sta bila drug drugemu boljša polovica tudi zasebno.

V 60. letih sta Sonny in Cher obnorela svet. FOTO: Wikipedia

In čeprav je njuna ljubezen po enajstih letih, bilo je 1975., razvodenela in sta oba našla novo ljubezen pri drugih, med nekdanjima zaljubljencema nikoli ni bilo hude krvi. Še več, pevska diva se je dobro ujela tudi z eno svojih naslednic, s Sonnyjevo četrto ženo Mary, ki je Cher celo prosila za nekaj lepih besed na Sonnyjevem pogrebu.

A slednje je bilo leta 1998, od tedaj pa se je med pevčevima nekdanjima ženama marsikaj spremenilo. Mednju se je očitno vrinilo vprašanje denarja, zaradi česar je Cher vdovo svojega nekdanjega poklicnega in življenjskega partnerja zvlekla pred sodišče. Mary naj bi si namreč nezakonito prisvojila tantieme, ki bi po vseh pravicah morale pripasti pevki. Milijon ameriških dolarjev pa je odškodnina, ki jo terja Cher.

Pevec se je smrtno ponesrečil na smučanju leta 1998.

Nekdaj megapopularna pevska dvojica je ustvarjala hit za hitom. In čeprav so se jima poti pozneje (umetniško in zasebno) razšle, so pravice do skladb in dobiček, ki jih še vedno prinašajo, ostali njuni. Tudi ob ločitvi sta se strinjala, da si bosta tantieme od skupnih skladb, med temi sta hita I got you babe in The beat goes on, še naprej delila na polovico. A je Mary enkrat po moževi smrti te Cherine pravice poteptala in ves denar, ki ga prinašajo skladbe, začela spravljati v le svoj žep.