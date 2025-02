Solze zaradi Meghan Markle: jokalo je 14-letno dekle

Nekaj tednov po tem, ko je Meghan Markle brez velikega pompa pomagala prizadetim v požarih, ki so divjali v Los Angelesu, je v naravni nesreči prizadeta najstnica odkrito spregovorila o svoji izkušnji s srečanjem z vojvodinjo Susseško.

14-letna Avery Colvert je potem, ko je bila v požaru uničena njena šola, dala pobudo za ustanovitev društva Altadena Girls, katerega cilj bi bil omogočiti vrstnicam dostop do oblačil, ličil, izdelkov za nego kože ter drugih vsakodnevnih potrebščin.

Projekt je hitro pridobil podporo in kmalu pritegnil pozornost dobrodelne organizacije vojvode in vojvodinje Susseških Archewell Foundation. Ko je pobudnica izvedela za to, je preprosti planila v jok.

Kasneje je bila Meghan opažena v videu, ki je bil objavljen na Instagramovem profilu društva. V njem vojvodinja prinaša velike vreče z darili za prizadete.

»Meghan je bila neverjetno prijazna,« je najstnica povedala za Marie Claire. »Tako zelo je bila navdušena, da lahko pomaga.«

Kljub temu so se na spletu pojavile neutemeljene trditve, da je Meghan pomagala z namenom, da bi si pred fotoaparati delala reklamo. Colvertova je te zavrnila in jih označila za smešne.

Povedala je: »Pravijo 'o, prišla je, samo odložila stvari in šla'. To pravijo tisti, ki jih ni bilo tam. Meghan je prinesla polne torbe oblačil iz svoje garderobe, tam je bila več ur in nosila stvari do avtomobilov prizadetih.«

Po besedah najstnice je celo pomagala dekletom pri izbiri njihove garderobe. »Vsem, ki so prišle, je pomagala pri stylingu,« je povedala Colvertova in dodala, da so se nekatere popolnoma zlomile, ko so videle Meghan.

Očim Avery Matt Chait je za Marie Claire izjavil, da se je Meghanina pomoč nadaljevala tudi po tem dnevu: »Pomagala je odpreti mnogo vrat in ustvarila je veliko dobrodošlih navez,« je povedal in nadaljeval:

»Ko se je Altadena Girls preselila na stalno lokacijo v Pasadeni, je Archewell pomagal zagotoviti stavbo.«

Preden sta se srečala z društvom Altadena Girls, sta bila Meghan in Harry med prostovoljci, ki so evakuirancem v kongresnem centru v Pasadeni nudili hrano.

Par je na svoji spletni strani podal tudi izjavo glede požarov, v katero sta vključila povezave do več organizacij, ki ponujajo podporo in pomoč prizadetim.

V tej nameri ostaja Meghan še aktivna in je nedavno na Instagramu delila video, v katerem spodbuja k pomoči, niza svoje izkušnje ob stiku s prizadetimi v velikem požaru in se za darovane predmete iskreno zahvaljuje pevki Billie Eilish.