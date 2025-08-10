Šokantno razkritje: Feddie Mercury je imel hčer, zdaj bo spregovorila o njunem odnosu

Ženska, ki v javnosti ne želi biti znana drugače kot zgolj B, je skrivna hčerka legendarnega pevca skupine Queen, Freddieja Mercuryja in pred dnevi je prvič javno spregovorila o svojem očetu. Za to se je odločila pred izidom knjige, ki bo tako in tako razkrila njuno zgodbo, kljub temu pa želi do neke mere zaščititi svojo zasebnost, zato ne želi, da svet izve njeno identiteto.

Zakaj je tako dolgo molčala in se skrivala pred očmi javnosti? »Nisem želela deliti svojega očeta s celim svetom,« je britanskim medijem iskreno odgovorila B. Po njegovi smrti se je morala soočiti z napadi na njegovo osebnost in z občutkom, da njen oče zdaj pripada vsem.

»Ko si star 15 let, ni lahko jokati in žalovati za očetom, medtem ko ves svet žaluje za Freddiejem.« je povedala. Da je morala odraščati brez očetove podpore, je bilo še posebej težko v ključnih trenutkih njenega življenja, je dodala B.

Otroka naj bi spočel leta 1976. FOTO: Profimedia

»30 let sem morala graditi svoje življenje in družino brez njega ter sprejeti, da ne bo prisoten pri naših srečnih trenutkih. Vse njegovo življenje so si ljudje poskušali ustvariti vtis o Freddieju, analizirali so njegovo glasbo, vse to pa meni ni prav nič pomenilo, jaz sem hotela očeta samo zase, hotela sem, da je prisoten v življenju moje družine,« je za DailyMail povedala B. Razkritje B in spoznanje, da sploh obstaja, je povsem šokiralo oboževalce, ki so Freddieja dolgo časa sprejemali kot geja. Knjiga z naslovom Love, Freddie (Z ljubeznijo, Freddie) med drugim razkriva, da je bila B spočeta med Freddijevim razmerjem z ženo bližnjega prijatelja leta 1976.

Eden najboljših glasbenikov vseh časov je to skrivnost skrbno varoval, tudi pred svojo dolgoletno prijateljico in ljubico Mary Austin, ki je po njegovi smrti podedovala velik del njegovega premoženja. Mary je v nedavnem intervjuju izrazila dvom o obstoju B, kar je B globoko prizadelo. »Ne razumem, zakaj je to izjavila, ne da bi prebrala knjigo,« je dejala B.

Avtorica knjige Lesley-Ann Jones je poudarila, da je zgodba v knjigi podana izključno iz perspektive B in temelji na 17 ročno napisanih dnevnikih, ki jih je Freddie dal svoji hčerki tri tedne pred smrtjo.