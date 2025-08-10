OB IZIDU KNJIGE

Šokantno razkritje: Feddie Mercury je imel hčer, zdaj bo spregovorila o njunem odnosu

Dvom o tem, da Freddijev otrok res obstaja, je izrazila celo njegova dolgoletna prijateljica in ljubica Mary Austin.
Fotografija: Freddie Mercury je umrl 1991. FOTO: Reuters
Odpri galerijo
Freddie Mercury je umrl 1991. FOTO: Reuters

B. K. P.
10.08.2025 ob 13:42
10.08.2025 ob 13:58
B. K. P.
10.08.2025 ob 13:42
10.08.2025 ob 13:58

Poslušajte

Čas branja: 2:26 min.

Ženska, ki v javnosti ne želi biti znana drugače kot zgolj B, je skrivna hčerka legendarnega pevca skupine Queen, Freddieja Mercuryja in pred dnevi je prvič javno spregovorila o svojem očetu. Za to se je odločila pred izidom knjige, ki bo tako in tako razkrila njuno zgodbo, kljub temu pa želi do neke mere zaščititi svojo zasebnost, zato ne želi, da svet izve njeno identiteto.

Zakaj je tako dolgo molčala in se skrivala pred očmi javnosti? »Nisem želela deliti svojega očeta s celim svetom,« je britanskim medijem iskreno odgovorila B. Po njegovi smrti se je morala soočiti z napadi na njegovo osebnost in z občutkom, da njen oče zdaj pripada vsem.

»Ko si star 15 let, ni lahko jokati in žalovati za očetom, medtem ko ves svet žaluje za Freddiejem.« je povedala. Da je morala odraščati brez očetove podpore, je bilo še posebej težko v ključnih trenutkih njenega življenja, je dodala B.

Otroka naj bi spočel leta 1976. FOTO: Profimedia
Otroka naj bi spočel leta 1976. FOTO: Profimedia
»30 let sem morala graditi svoje življenje in družino brez njega ter sprejeti, da ne bo prisoten pri naših srečnih trenutkih. Vse njegovo življenje so si ljudje poskušali ustvariti vtis o Freddieju, analizirali so njegovo glasbo, vse to pa meni ni prav nič pomenilo, jaz sem hotela očeta samo zase, hotela sem, da je prisoten v življenju moje družine,« je za DailyMail povedala B. Razkritje B in spoznanje, da sploh obstaja, je povsem šokiralo oboževalce, ki so Freddieja dolgo časa sprejemali kot geja. Knjiga z naslovom Love, Freddie (Z ljubeznijo, Freddie) med drugim razkriva, da je bila B spočeta med Freddijevim razmerjem z ženo bližnjega prijatelja leta 1976.

Eden najboljših glasbenikov vseh časov je to skrivnost skrbno varoval, tudi pred svojo dolgoletno prijateljico in ljubico Mary Austin, ki je po njegovi smrti podedovala velik del njegovega premoženja. Mary je v nedavnem intervjuju izrazila dvom o obstoju B, kar je B globoko prizadelo. »Ne razumem, zakaj je to izjavila, ne da bi prebrala knjigo,« je dejala B.

Avtorica knjige Lesley-Ann Jones je poudarila, da je zgodba v knjigi podana izključno iz perspektive B in temelji na 17 ročno napisanih dnevnikih, ki jih je Freddie dal svoji hčerki tri tedne pred smrtjo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Freddie Mercury družina knjiga otrok Queen

Priporočamo

Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Pred hišo eksplodiral žar, škoda je ogromna
Piščanec ali govedina? Raziskava razkriva, katero meso je za zdravje boljša izbira
V Dalmaciji ob priljubljenem turističnem kraju našli truplo dojenčka

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Pred hišo eksplodiral žar, škoda je ogromna
Piščanec ali govedina? Raziskava razkriva, katero meso je za zdravje boljša izbira
V Dalmaciji ob priljubljenem turističnem kraju našli truplo dojenčka

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.