Šokantni intervju bivšega moža Britney Spears: Sinova je ne želita videti, sram ju je

Kevin Federline se je po 10 letih molka odločil, da v seriji ekskluzivnih intervjujev spregovori o svojem burnem življenju z Britney Spears. Razkril je, da Britneyjina sinova Sean Preston (16) in Jayden James (15) nista videla svoje matere že več mesecev niti se nista udeležila njene nedavne poroke s Samom Asgharijem. Federline navaja, da sta se fanta tako odločila sama, eden od razlogov pa je tudi nelagodje, ki jima ga povzroča mati, ko na instagramu objavlja fotografije, na katerih je gola. »Poskušam jima razložiti, da je to morda le še en način izražanja, vendar to ne zmanjša učinka, ki ga ima nanju. Težko je. Ne morem si predstavljati, kako je biti najstnik in hoditi v srednjo šolo,« trdi, a dodaja, da imata fanta mater rada.

Kot piše britanski Daily Mail, Federline prav tako verjame, da je bilo skrbništvo, ki ga je imel nad Britney njen oče Jamie, zanjo koristno. »Dojel sem ga kot človeka, ki mu je mar družina in ki želi, da je vse v redu. Ko je Jamie prevzel nadzor, so se stvari postavile na svoje mesto. Rešil ji je življenje.« Kljub temu priznava, da je bilo sinovoma to zelo težko pojasniti. »Imela sta veliko vprašanj o tem. Ne vem, ali sem na vsa odgovoril, a sem jima poskušal razložiti, da njuna mama potrebuje pomoč in da se drugi trudijo, da bi ji bilo boljše.« Njegovo razmerje z Jamiejem je sicer imelo svoje težave. Decembra 2019 mu je Kevin prepovedal približevanje, razlog naj bi bil spor z enim od sinov. Danes, ko se prepoved približevanja izteka, pa so vse zamere stara zgodovina.

Življenje 44-letnega Kevina danes ni niti približno tako kaotično, kot je bilo v času njegovega zakona z Britney. Živi s svojimi šestimi otroki in devet let mlajšo ženo Victorio, nekdanjo odbojkarico. Ta mu je rodila dve hčeri, Jordan Kay (11) in Peyton (8). Iz razmerja z igralko Shar Jackson ima še hči Kori (20) in sina Kaleba (18). Pravi, da se vsi njegovi otroci odlično razumejo in da so tesno povezana družina.