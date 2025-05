Šokantne obtožbe princa Harryja! Vznemirjajoče trditve o princesi Diani obkrožile svet (VIDEO)

Davkoplačevalci v Veliki Britaniji princu Harryju, Meghan Markle in njunim otrokom zagotovo ne bodo plačevali varovanja, je odločitev, ki jo je v petek sprejelo pritožbeno sodišče v Londonu. Potem ko sta se odpovedala kraljevim dolžnostim, sta se vojvoda in vojvodinja Susseška preselila v ZDA, a pričakovala sta, da jima bo država še naprej financirala varovanje.

Izkazalo se je, da to ne bo tako, princ Harry pa se je več let trudil spremeniti to odločitev. A sodba je zdaj dokončna. Njegova pravna ekipa je sporočila, da ni primerno, da bi Harry imel javno financirano varovanje, odkar se je odpovedal kraljevim dolžnostim.

Razburjen kraljev sin je takoj po razglasitvi sodbe dal intervju za BBC, tako kontroverzen, da se je Buckinghamska palača nemudoma odzvala s kratkim sporočilom. Harry pa je v pogovoru razkril številne zanimive podrobnosti.

Nekdo jim želi smrt?

Ena od izjav princa Harryja, ki je najbolj odjeknila, je bila njegova trditev, da bi lahko zaradi pomanjkanja varovanja njegova družina doživela podobno usodo kot njegova pokojna mati, princesa Diana. Spomnimo, prva žena kralja Charlesa III. je umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997, ko je bežala pred paparaci. »Nočem, da se zgodovina ponovi. Skozi ta sodni proces sem ugotovil, da nekateri ljudje želijo, da se zgodovina ponovi,« je za BBC dejal princ Harry. Kdo so ti ljudje in zakaj verjame, da želijo njemu in njegovi družini slabo, ni razkril.

Harry verjame, da so ga hoteli prisiliti, da ostane

Meni namreč, da so mu z odvzemom varovanja želeli onemogočiti odhod iz kraljeve družine, in opozarja, kako grozljivo bi bilo, če bi se kaj zgodilo sinu, snahi in vnukom kralja Anglije. »Poglejte tveganje, poglejte grožnjo, poglejte vpliv, ki bi ga imelo, če bi se kaj zgodilo meni, moji ženi ali očetovim vnukom. Če bi se njim kaj zgodilo, poglejte, kje leži odgovornost,« je še dodal.

Negativni odzivi v Veliki Britaniji

Daily Mail navaja, da je bila ta izjava ena najbolj šokantnih v intervjuju vojvode Susseškega, komentarji britanske javnosti pa so neusmiljeni:

»Popolnoma je znorel! Ja, njegovo mamo so zasledovali paparaci, a umrla je, ker ni bila pripeta z varnostnim pasom! Njegove žene pa nihče ne zasleduje, česar očitno noče priznati.«

»Če voznik njegove mame ne bi divjal, bi še vedno bila živa.«

»Sprašuje se, zakaj nihče noče več imeti opravka z njim, če pa govori take neumnosti?«

»Zakaj bi kdo želel škodovati Harryju in Meghan – koga sploh briga za njiju?«

»Tudi William je izgubil mamo, pa ne govori o tem neprestano.« – so le nekateri izmed odzivov bralcev.