SRAMOTNO

Šokantna razkritja o princu britanski kraljevi družini zadajajo nov udarec

Kmalu bo izšla knjiga, ki razkriva nove podrobnosti škandaloznega vedenja princa Andrewa.
Fotografija: Britanska kraljeva družina leta 2018. FOTO: Peter Nicholls/Reuters
Odpri galerijo
Britanska kraljeva družina leta 2018. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

M. Fl.
11.08.2025 ob 06:00
M. Fl.
11.08.2025 ob 06:00

Poslušajte

Čas branja: 5:16 min.

Knjiga Vzpon in padec hiše York (izvirno The Rise and Fall of the House of York) avtorja Andrewa Lownieja, ki bo izšla 14. avgusta, razkriva škandalozno vedenje mlajšega brata kralja Karla III., s katerim bi lahko omajal verodostojnost lastne družine.

Nekoč priljubljeni srednji sin kraljice Elizabete II. se je zapletel v toliko spornih dogodkov, da postaja vse večje breme vladavini starejšega brata.

Knjiga je plod štiriletnega poglobljenega raziskovanja in številnih pogovorov s pričami, s ciljem dokazati, da je vse, kar je bilo do sedaj znanega o vojvodi Yorškem, le vrh ledene gore.

Njegove že znane neumnosti, nepremišljenosti in napake v kombinaciji z razkritji v knjigi pomenijo resen udarec za ugled britanske monarhije.

Če gre soditi po vsebini knjige, katere izid je, kot trdi njen avtor kraljeva družina skušala preprečiti, bi princ Andrew zdaj lahko uničil vse, za kar se zavzema kralj Karl.

Andrew Lownie FOTO: Profimedia
Andrew Lownie FOTO: Profimedia

Kaj novega bi lahko razkrilo branje o vojvodi, ki je, po lastnih besedah v intervjuju za BBC leta 2019, prijateljeval z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, čeprav je vedel, da je njegovo vedenje neprimerno?

Kaj bi lahko bilo za podobo kraljeve družine hujše od dejstva, da je Andrew v omenjenem intervjuju priznal, da je potem, ko so se na newyorškem sodišču začela razkrivati njegova grozodejstva, obiskal Epsteina v njegovi hiši na Manhattnu?

Takrat je izjavil, da je bila to napaka, a niti enkrat ni obsodil finančnika ali se britanski javnosti opravičil za svoje vedenje.

Že to, poleg znane sodne tožbe Virginie Giuffre iz leta 2022 v New Yorku, ki se je, da bi se izognili sojenju princu v Združenih državah, končala z visoko finančno poravnavo je dovolj, da bi ga kraljeva družina morala izločiti iz vseh dogodkov: ne le javnih, ampak tudi zasebnih.

Verjame se, da se je vojvoda, ki so mu britanski mediji zaradi številnih ljubezenskih afer nadeli vzdevek Zagreti Andy (ang. Randy Andy), tokrat zabredel pregloboko, da bi ga družina še naprej prenašala … doslej ga je.

Uradno je denimo še vedno član najstarejšega britanskega viteškega reda in je bil letos prisoten na zasebnih delih ceremoniji, kar je javnost, milo rečeno, označila kot sporno.

Kaj tako škandaloznega je torej v novi knjigi?

Ko je bil princ Andrew leta 2006 kot kraljičin predstavnik in zastopnik Združenega kraljestva ob praznovanju diamantnega jubileja tajskega kralja na uradnem obisku v Bangkoku, je prosti čas preživljal na orgijah.

Po pisanju avtorja je v svojo hotelsko sobo naročal ženske v tolikšnem številu, da so bili celo uslužbenci prestižnega bangkoškega hotela, vajeni marsičesa, povsem šokirani.

Po zapisanem v knjigi je bilo v enem vikendu v prinčevo sobo pripeljanih več kot 40 žensk.

»Ko je ena odšla, je že prihajala druga,« je piscu povedal eden od virov. Zgodba naj bi bila znotraj britanske diplomacije znana, a Lownie je prvi, ki si jo je drznil zapisati. Verjame se, da je Andrew tedaj z nekim drugim tujim uradnikom izmenjeval dekleta.

Kot gesto medsebojnega spoštovanja sta si jih pošiljala z luksuznimi avtomobili, poroča Yahoo.

Tajska orgija razkriva, da je Andrew svojo funkcijo izkoristil za to, da je z javnim denarjem financirano hotelsko sobo med službenim potovanjem napolnil z ženskami, domnevno so prišle prostovoljno.

Mlajši brat kralja Karla se ni trudil biti diskreten, ravno nasprotno. Opit z močjo je leta 2006 verjel, da je nedotakljiv, navaja Daily Mail. V knjigi tudi piše, da je Andrew samo v prvem letu zakona s Sarah, vojvodinjo Yorško, spal z dvanajstimi različnimi ženskami.

Obnašal se je, kot da zanj pravila ne veljajo, in imel je prav, vse dokler ni bil Epstein leta 2022 aretiran, istega leta ga je Virginia Giuffre tožila na sodišču v New Yorku zaradi spolnih odnosov z njim, h katerim jo je, ko je bila stara 17 let, prisilil Epstein.

Britanski mediji te dni pogosto citirajo Daily Beast, kjer piše, da naj bi finančnik dejal, da je bil Andrew edini moški, kar jih je spoznal, ki je bil še bolj obseden s seksom kot on sam.

Kanadski portal CTV News kritizira kraljevo družino, ker se nikoli ni povsem distancirala od spornega člana. Trdijo, da kriza s princem, kljub tihemu kriznemu upravljanju palače in poskusom pomiritve razmer, ni izginila.

Težava ni več le povezanost z Jeffreyjem Epsteinom in Ghislaine Maxwell, temveč njegovo dolgotrajno pomanjkanje odgovornosti do britanske javnosti in kraljeve družine.

Andrew, vojvoda Yorški: nova knjiga, nove težave

Še bolj skrb vzbujajoče pa je, da knjiga razkriva, kako naj bi kraljevi uradniki kljub odločitvi kraljice, da ga odstrani z javnih dolžnosti in pokroviteljstev (čeprav je bil  veteran vojne na Falklandskih otokih, so se številna vojaška združenja od njega javno distancirala), vseeno skušali obnoviti njegov nekdanji položaj.

Ali pa vsaj zaščititi njegov ugled, kolikor je pač mogoče, poroča CTV News.

Velika Britanija je pretresena zaradi šokantnih razkritij o vedenju vojvode Yorškega: čutiti je ogorčenje in sramoto, ki jo je (ponovno) zadal svojim sodržavljanom. Vse to ima posledice za ugled kraljeve družine, navaja Gloria.hr.

Preberite še:

 

Trn v peti princa Williama: težave povzročata dve članici kraljeve družine
V uresničevanju načrta, da bi po smrti kralja Karla III. monarhijo spremenil v mladostnejšo in modernejšo institucijo, bo princ William soočen s težko dilemo.

 

Nočna mora osramočenega princa: ob misli na objavo spornih posnetkov ga preveva srh
Princ Andrew se boji objave domnevnega videoposnetka, na katerem je z Virginio Giuffre.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

princ Andrew britanska kraljeva družina Jeffrey Epstein Virginia Giuffre škandal

Priporočamo

Premium
Janez trpinčil ženo in jo silil v porniče
Sloviti ruska astrologinja: Le en astrološki znak čaka 20 let neprekinjene sreče in obilja!
Šokantna razkritja o princu britanski kraljevi družini zadajajo nov udarec
Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Janez trpinčil ženo in jo silil v porniče
Sloviti ruska astrologinja: Le en astrološki znak čaka 20 let neprekinjene sreče in obilja!
Šokantna razkritja o princu britanski kraljevi družini zadajajo nov udarec
Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.