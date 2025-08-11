Šokantna razkritja o princu britanski kraljevi družini zadajajo nov udarec

Knjiga Vzpon in padec hiše York (izvirno The Rise and Fall of the House of York) avtorja Andrewa Lownieja, ki bo izšla 14. avgusta, razkriva škandalozno vedenje mlajšega brata kralja Karla III., s katerim bi lahko omajal verodostojnost lastne družine.

Nekoč priljubljeni srednji sin kraljice Elizabete II. se je zapletel v toliko spornih dogodkov, da postaja vse večje breme vladavini starejšega brata.

Knjiga je plod štiriletnega poglobljenega raziskovanja in številnih pogovorov s pričami, s ciljem dokazati, da je vse, kar je bilo do sedaj znanega o vojvodi Yorškem, le vrh ledene gore.

Njegove že znane neumnosti, nepremišljenosti in napake v kombinaciji z razkritji v knjigi pomenijo resen udarec za ugled britanske monarhije.

Če gre soditi po vsebini knjige, katere izid je, kot trdi njen avtor kraljeva družina skušala preprečiti, bi princ Andrew zdaj lahko uničil vse, za kar se zavzema kralj Karl.

Andrew Lownie FOTO: Profimedia

Kaj novega bi lahko razkrilo branje o vojvodi, ki je, po lastnih besedah v intervjuju za BBC leta 2019, prijateljeval z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, čeprav je vedel, da je njegovo vedenje neprimerno?

Kaj bi lahko bilo za podobo kraljeve družine hujše od dejstva, da je Andrew v omenjenem intervjuju priznal, da je potem, ko so se na newyorškem sodišču začela razkrivati njegova grozodejstva, obiskal Epsteina v njegovi hiši na Manhattnu?

Takrat je izjavil, da je bila to napaka, a niti enkrat ni obsodil finančnika ali se britanski javnosti opravičil za svoje vedenje.

Že to, poleg znane sodne tožbe Virginie Giuffre iz leta 2022 v New Yorku, ki se je, da bi se izognili sojenju princu v Združenih državah, končala z visoko finančno poravnavo je dovolj, da bi ga kraljeva družina morala izločiti iz vseh dogodkov: ne le javnih, ampak tudi zasebnih.

Verjame se, da se je vojvoda, ki so mu britanski mediji zaradi številnih ljubezenskih afer nadeli vzdevek Zagreti Andy (ang. Randy Andy), tokrat zabredel pregloboko, da bi ga družina še naprej prenašala … doslej ga je.

Uradno je denimo še vedno član najstarejšega britanskega viteškega reda in je bil letos prisoten na zasebnih delih ceremoniji, kar je javnost, milo rečeno, označila kot sporno.

Kaj tako škandaloznega je torej v novi knjigi?

Ko je bil princ Andrew leta 2006 kot kraljičin predstavnik in zastopnik Združenega kraljestva ob praznovanju diamantnega jubileja tajskega kralja na uradnem obisku v Bangkoku, je prosti čas preživljal na orgijah.

Po pisanju avtorja je v svojo hotelsko sobo naročal ženske v tolikšnem številu, da so bili celo uslužbenci prestižnega bangkoškega hotela, vajeni marsičesa, povsem šokirani.

Po zapisanem v knjigi je bilo v enem vikendu v prinčevo sobo pripeljanih več kot 40 žensk.

»Ko je ena odšla, je že prihajala druga,« je piscu povedal eden od virov. Zgodba naj bi bila znotraj britanske diplomacije znana, a Lownie je prvi, ki si jo je drznil zapisati. Verjame se, da je Andrew tedaj z nekim drugim tujim uradnikom izmenjeval dekleta.

Kot gesto medsebojnega spoštovanja sta si jih pošiljala z luksuznimi avtomobili, poroča Yahoo.

Tajska orgija razkriva, da je Andrew svojo funkcijo izkoristil za to, da je z javnim denarjem financirano hotelsko sobo med službenim potovanjem napolnil z ženskami, domnevno so prišle prostovoljno.

Mlajši brat kralja Karla se ni trudil biti diskreten, ravno nasprotno. Opit z močjo je leta 2006 verjel, da je nedotakljiv, navaja Daily Mail. V knjigi tudi piše, da je Andrew samo v prvem letu zakona s Sarah, vojvodinjo Yorško, spal z dvanajstimi različnimi ženskami.

Obnašal se je, kot da zanj pravila ne veljajo, in imel je prav, vse dokler ni bil Epstein leta 2022 aretiran, istega leta ga je Virginia Giuffre tožila na sodišču v New Yorku zaradi spolnih odnosov z njim, h katerim jo je, ko je bila stara 17 let, prisilil Epstein.

Britanski mediji te dni pogosto citirajo Daily Beast, kjer piše, da naj bi finančnik dejal, da je bil Andrew edini moški, kar jih je spoznal, ki je bil še bolj obseden s seksom kot on sam.

Kanadski portal CTV News kritizira kraljevo družino, ker se nikoli ni povsem distancirala od spornega člana. Trdijo, da kriza s princem, kljub tihemu kriznemu upravljanju palače in poskusom pomiritve razmer, ni izginila.

Težava ni več le povezanost z Jeffreyjem Epsteinom in Ghislaine Maxwell, temveč njegovo dolgotrajno pomanjkanje odgovornosti do britanske javnosti in kraljeve družine.

Andrew, vojvoda Yorški: nova knjiga, nove težave

Še bolj skrb vzbujajoče pa je, da knjiga razkriva, kako naj bi kraljevi uradniki kljub odločitvi kraljice, da ga odstrani z javnih dolžnosti in pokroviteljstev (čeprav je bil veteran vojne na Falklandskih otokih, so se številna vojaška združenja od njega javno distancirala), vseeno skušali obnoviti njegov nekdanji položaj.

Ali pa vsaj zaščititi njegov ugled, kolikor je pač mogoče, poroča CTV News.

Velika Britanija je pretresena zaradi šokantnih razkritij o vedenju vojvode Yorškega: čutiti je ogorčenje in sramoto, ki jo je (ponovno) zadal svojim sodržavljanom. Vse to ima posledice za ugled kraljeve družine, navaja Gloria.hr.