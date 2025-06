Šokantna izpoved Paris Hilton: »To je bila najhujša stvar, ki se mi je zgodila v življenju.«

V čustvenem intervjuju z znanim novinarjem Louisom Therouxom je Paris Hilton razkrila eno najbolj travmatičnih izkušenj svojega življenja: trenutek, ko je njen intimni posnetek pricurljal v javnost.

Štela je komaj 19 let, ko jo je bivši fant, Rick Salomon, izdal na najbolj brutalen način: brez njenega soglasja je objavil njun zasebni posnetek.

Zgodilo se je na samem začetku njene poti med svetovne zvezde, dogodek pa ji je povzročil globoke brazgotine.

»To je bila najbolj boleča izkušnja v mojem življenju,« je Paris iskreno povedala.

»Zaupala sem nekomu, ki je to nato delil s svetom. Ljudje so me obsojali zaradi ene noči, zaradi nečesa kar nihče ne bi smel nikoli videti. To me je za vedno spremenilo.«

Danes 44-letna Paris na tisto obdobje gleda z distance, a bolečina ostaja. Pravi, da jo je ta izkušnja čustveno zlomila in jo je doživela ravno v času, ko se je pripravljala na predstavitev kultne oddaje The Simple Life, ki jo je izstrelila med zvezde.

Posebej je izpostavila, kako zelo se je svet od takrat spremenil:

»Danes bi bilo kaj takega v Kaliforniji prepoznano kot kaznivo dejanje.«

Od Trumpa do preobrazbe

V intervjuju se je dotaknila tudi Donalda Trumpa, ki ga je leta 2016 javno podprla, saj ga je poznala prek družine. V svoji avtobiografiji je kasneje pojasnila:

»Nisem niti volila. Bil je zgolj družinski znanec iz otroštva v New Yorku.«

Na Therouxovo vprašanje, kakšen vtis je imela o Trumpu je topel, prijateljski ali oranžen? se je Paris le nasmehnila in odgovorila:

»Verjetno je takrat res potreboval nov sprej za samoporjavitev.«

Danes je Paris Hilton mama, žena, poslovna ženska in glas žrtev zlorabe zasebnosti.

Čeprav preteklosti ne more izbrisati, ni več le svetlolasa dedinja iz tabloidov, temveč ženska, ki se je odločila vedno povedati svojo resnico, piše Glossy.rs.