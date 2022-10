Šok v klanu Kardashian: odkrili so ji tumor na obrazu (FOTO)

»Opazila sem majhno bulo na obrazu in domnevala, da gre za nekaj manjšega, kot je mozolj. Za biopsijo pa sem se odločila sedem mesecev po tem, ko sem ugotovila, da ne izgine,« je zapisala Khloe.

Resničnostna zvezdnica Khloe Kardashian (38) je razkrila, kako so ji pred kratkim odstranili tumor z obraza, in pojasnila, kako je sploh opazila, da ga ima.

»Na obrazu sem opazila majhno bulo in domnevala, da gre za nekaj manjšega, kot je mozolj. Čez sedem mesecev sem ugotovila, da ne izgine, zato sem se odločila za biopsijo. Nekaj ​​dni kasneje so mi povedali, da moram na operacijo, da mi odstranijo tumor z obraza,« je zapisala Khloe, potem ko so jo oboževalci vprašali, zakaj nosi obliž na obrazu. Trenutno je v procesu zdravljenja.