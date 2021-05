Šok! V javnosti posnetki, kako se zvezdnik obnaša do žene

Poročena sta od leta 2018. FOTO: Guliver/getty Images

Pevecin njegova ženaveljata za enega najbolj obleganih zvezdniških parov. Na vsakem koraku jo spremljajo paparaci, oboževalci so obsedeni z vsako podrobnostjo in njunega življenja. Poročena sta od leta 2018. Z izjemo tega, da oboževalcikrivijo Hailey za to, da je Justin prekinil zvezo s priljubljeno pevko, ki je nato doživela živčni zlom, se je njun zakon zdel zgleden.Hailey se na obtožbe, da je ona kriva za nesrečo Selene, ne odziva, slej ko prej pa se bo verjetno morala odzvati na obtožbe, da se Justin do nje obnaša grozno in nespoštljivo.V zadnjih nekaj tednih se je na družbenem omrežju TikTok pojavilo več videoposnetkov, ki potrjujejo, da se Justin velikokrat sploh ne zmeni za Hailey in da zna biti zelo nesramen. Najbolj viralen je posnetek, na katerem Justin pride iz avtomobila in naglo zaloputne vrata, ne meneč se za to, da iz avtomobila nato prileze še Hailey, sicer hči igralcaiz igralske dinastije Baldwin.Našli so se tudi posnetki, kako Justin nenadoma udari Hailey medtem, ko hodita drug ob drugem, ter posnetek, ko pevec beži pred paparaci, pri tem pa mu je povsem vseeno, kaj se zgodi z njegovo ženo, ki je med begom celo padla po tleh.Za oboževalce Justina pa je najbolj vznemirjajoč posnetek prenosa v živo, med katerim Justin svoji ženi, ki sedi poleg njege, reče: »če ne bi bila tako lepa, bi se te že zdavnaj znebil.«