Šok v etru: radijski voditelj umrl med vodenjem oddaje v živo

Radijski voditelj Tim Gough (55) je med oddajo v živo doživel srčni infarkt in umrl, piše BBC. Sodelavci in prijatelji ga opisujejo kot »toplo, skrbno in zabavno osebo, ki jo bodo vsi pogrešali«. Gough je umrl v ponedeljek, ko je vodil svojo jutranjo oddajo na radijski postaji GenX.

Večino svojega življenja je preživel v Suffolku v Angliji, kjer je leta 1986 začel svojo radijsko kariero na Radiu Orwell.

Na radiu GenX pravi, da so šokirani in užaloščeni zaradi Timove smrti in da ni besed, s katerimi bi opisali svojo bolečino. Radijska postaja je poročala, da je Gough umrl ob 7.50.

Glasba v etru je nenadoma prenehala in se čez nekaj minut spet začela. James Hazell, direktor GenX, je dejal: »Če ste poznali Tima osebno, tako kot jaz že več kot 30 let, potem veste, da je bil topla, skrbna in zabavna oseba, zato so ga vsi imeli radi. Naša srca so strta ob tej žalostni novici.«