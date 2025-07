Šok v britanski kraljevi družini: mlada sorodnica princa Williama si je vzela življenje

Rosie Roche, sorodnica princa Williama in princa Harryja, je umrla v 21. letu starosti. Po prvih informacijah naj bi si vzela življenje. Roche je bila vnukinja strica pokojne princese Diane.

Umrla je v ponedeljek, 14. julija, na družinskem domu v Nortonu v grofiji Wiltshire. Po poročanju britanskega tabloida The Sun so v njeni bližini našli strelno orožje. Njena mati in sestra naj bi jo našli potem, ko se je začela pripravljati na počitnice s prijatelji.

Preiskavo vodi preiskovalno sodišče v Wiltshiru in Swindonu, ki je zaslišanje preložilo na 25. oktober. Preiskovalni sodnik Grant Davis je izjavil, da je policija ocenila, da v dogodek niso bile vpletene druge osebe.

Roche je bila študentka angleške književnosti na Univerzi v Durhamu.

Družinska tiskovna predstavnica je za The Sun izjavila, da bodo »sorodnico kraljeve družine močno pogrešali«.

V osmrtnici, objavljeni v časopisu Yorkshire Post v soboto, 19. julija, so se družinski člani poslovili od nje z besedami, da je bila »ljubljena hči, sestra in vnukinja«.

»Roche, Rosie Jeanne Burke. Umrla v ponedeljek, 14. julija 2025. Ljub­ljena hči Hugha in Pippe, sestra Archieja in Agathe, vnukinja Dereka in Rae Long. Pogreb bo potekal v ožjem družinskem krogu. Komemoracija bo sledila naknadno,« je bila kratka osmrtnica.

Novica o smrti dvajsetletne Roche prihaja nekaj več kot leto dni po smrti Thomasa Kingstona, britanskega finančnika, moža lady Gabrielle in nekdanjega partnerja Pippe Middleton, ki je umrl pri 45 letih.

Preberite še: