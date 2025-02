Šok. Umrla je igralka iz serije Opravljivka, njeno smrt še preiskujejo

Iz ZDA prihaja žalostna novica. Michelle Trachtenberg je umrla v starosti 39 let, vzrok smrti pa še ni znan. Mrtvo so jo našli v njenem stanovanju v Manhattnu.

Igralka je bila najbolj znana po svoji prodorni vlogi v filmu Mala vohunka ter vlogah v serijah Buffy, izganjalka vampirjev in Opravljivka.

Njeno smrt so za The New York Post potrdili policijski viri. Oblasti so še sporočile, da njene smrti trenutno ne preiskujejo kot sumljivo.

Igralka je v zadnjih mesecih na Instagramu sicer objavila vrsto zaskrbljujočih fotografij, na katerih je bila videti suha in šibka.