Šok! Umrla Bojana (28), znana srbska manekenka

Novica o tragični smrti srbske manekenke Bojane Šarac je pretresla. Oglasil se je tudi njen oče Mladen, ki je potrdil tragično vest.

»Zapustila nas je moja hčerka. Vzel mi jo je bog v njenem 28. letu življenja,« je zapisal in dodal, kje bo pokopana.

V svetu mode je ime Bojane Šarac vsem dobro znano. Uspešno se je ukvarjala z manekenstvom doma in v tujini, nastopala pa je tudi v videospotih.

Po pisanju srbskih medijev si je sodila sama.

Kot dodajajo, je bila Bojana zelo aktivna na družbenih omrežjih in nič ni kazalo na to, da bi lahko imela samomorilska nagnjenja. V zadnjih mesecih ni imela stalnega naslova in je živela med Novim Sadom in Londonom.