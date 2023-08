Prometna nesreča usodna za Davorja, znanega iz resničnostnih šovov

Davor Andročec iz Stare Gradiške, znan kot kandidat hrvaškega kulinaričnega šova Večerja za 5: Na deželi ter tudi udeleženec šova Superpar, je v petek popoldne umrl v prometni nesreči v kraju Kaoci v Bosni in Hercegovini.

Kot piše hrvaški RTL, je bil strasten motorist, upokojeni branilec ter oče, dedek in mož. Vedno je poudarjal, da je družina zanj na prvem mestu in prav zaradi otrok in vnukov sta se z ženo Meri odločila, da bi v šovu Superpar vsem pokazala, da leta niso pomembna. »Moja velika ljubezen so motorji in vedno govorim o motorjih. Živim z ženo in sinom, najpomembnejši ljudje v mojem življenju so prav ona in moji štirje otroci. Bil sem poklicni vojak, zdaj pa sem vojaško upokojen, zato prosti čas raje preživljam z družino,« je povedal v šovu Večerja za 5: Na deželi.

V oddajah na RTL si ga je občinstvo zapomnilo po predanosti, borbenosti, pa tudi po mladostnem duhu. Podrobnosti nesreče niso znane, so pa z omenjene komercialne televizije družini in prijateljem izrazili sožalje.