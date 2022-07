Šok: otožna princesa za rešetkami (FOTO)

Monaška princesa Charlene je oboževalce šokirala z objavo digitalne slike južnoafriškega umetnika Junaida Sénéchala-Senekala, ki jo je ustvaril za dražbo v sklopu njene dobrodelne organizacije.

Medtem ko so nekateri v njej videli iz več delov sestavljen Charlinin obraz, so drugi prepričani, da je na sliki princesa za rešetkami. Ker je poleg tega videti izjemno otožna, mnoge močno skrbi za njeno duševno zdravje, ki zadnje leto ni bilo najboljše.

Charlene se je slikarju javno zahvalila. FOTO: Instagram

Ko je Charlene, ki je prejšnji teden praznovala 11 let zakona z monaškim princem Albertom, umetnino objavila na družabnem omrežju, so se pod njo vsuli zaskrbljeni komentarji.

»Ne maram te videti takšne, za rešetkami,« je zapisal eden od oboževalcev, drugi pa je v sliki opazil »trpečo dušo« in princesi zaželel, da bi našla notranji mir. Charlene, ki mora zadnje leto vedno znova braniti tudi svoj zakon, za katerega se je že večkrat govorilo, da ni v najboljšem stanju, na komentarje ni odgovarjala, ob objavi je zapisala le, da se zahvaljuje umetniku, in dodala, da se je Sénéchal-Senekal ves čas ustvarjanja njenega portreta postil, da bi tako na lastni koži izkusil »tragično resničnost mnogih«.

Dobrodelna organizacija, ki ji je bil portret ustvarjen, namreč pomaga lačnim otrokom v princesini domovini Republiki Južni Afriki. Nanjo Charlene še vedno vežejo močne vezi, ne nazadnje je tam preživela večino življenja, v Monako se je preselila šele po poroki z Albertom.

Dobrodelna sta oba

Princesa je svojo dobrodelno organizacijo Fundacija princese Charlene Monaške ustanovila decembra 2012, sprva pa je bil njen cilj, da bi Južnoafričane, še posebno otroke, izobraževala o nevarnosti, ki nanje prežijo v vodi, in jih naučila plavati, da bi tako preprečila čim več utopitev. Charlene je namreč strastna plavalka, Republiko Južno Afriko je v tej disciplini zastopala celo na poletnih olimpijskih igrah. Področja, na katerih želi Charlene pomagati, so se kmalu razširila na nosoroge in druge ogrožene živali. Zanje pomaga zbirati denar, otroke pa izobražujejo o pomenu divjine in njenem ohranjanju.

20 let bo decembra od ustanovitve fundacije.

Fundacija se bori tudi proti lovcem na nosoroge in preprodajalcem njihovih rogov. Število slednjih je v zadnjih letih močno naraslo, saj je nosorogov rog v Aziji denimo bolj cenjen kot zlato, Afričani, ki se borijo za preživetje, pa seveda o drugem kot zaslužku ne razmišljajo, ne bojijo se niti strogih kazni, ki jih lahko v Republiki Južni Afriki doletijo za pobijanje nosorogov. In prav tem živalim je Charlene lanske pomladi pomagala, ko je staknila hudo vnetje sinusov in za več mesecev obtičala v Afriki.

Pomaga tudi nosorogom. FOTO: Instagram

Pomoči nosorogom je fundacija nato dodala še delo na področju izobrazbe v Republiki Južni Afriki, saj je Charlene kot mnogi drugi prepričana, da je to ena glavnih poti, ki lahko afriške otroke popeljejo iz revščine, in preprečevanju lakote, še posebno se trudijo, da bi ustrezno prehrano z dovolj hranili omogočili otrokom med tretjim in petim letom, da bi postali močnejši in se pravilno razvijali.

Digitalno sliko bodo prodali na dražbi, z izkupičkom bodo pomagali lačnim afriškim otrokom.

Svojo dobrodelno organizacijo ima tudi njen mož princ Albert. Fundacija princa Alberta II. Monaškega je bila ustanovljena leta 2006, od takrat pa je darovala že na milijone evrov različnim, predvsem okoljskim projektom po svetu. Glavna področja, ki jih fundacija podpira, so namreč zaščita okolja, trajnostni razvoj, biodiverziteta, obnovljivi viri energije ter boj proti klimatskim spremembam.