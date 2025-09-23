Šok na snemanju! Znanega igralca z rešilcem odpeljali v bolnišnico!

29-letni britanski igralec Tom Holland si je pri padcu na snemanju v studiu Leavesden v Watfordu poškodoval glavo. Ekipa je takoj prekinila snemanje 150-milijonskega Marvelovega spektakla, četrtega Spider-Man filma s Hollandom, medtem ko so igralca z rešilnim avtomobilom odpeljali v bolnišnico, kjer so ga zdravili zaradi pretresa možganov. Produkcija bo po poročanju na pavzi več tednov, dokler si Tom ne opomore.

Njegov oče Dominic je na dobrodelni večerji v Mayfairu v nedeljo potrdil, da bo sin »nekaj časa odsoten s snemanja«. Tudi Zendaya (28), igralčeva soigralka in zaročenka, se je udeležila dogodka ter z njim pozirala pred fotografi. A Tom je prizorišče zapustil predčasno, ker se je počutil slabo.

Predstavniki studia Leavesden, Sony Pictures in reševalne službe vzhodne Anglije zaenkrat niso komentirali dogodka. Govorec reševalne službe je za The Sun povedal: »V petek ob 10.30 smo prejeli klic zaradi poškodbe v studiu Leavesden v Watfordu. Na kraj smo poslali rešilni avtomobili in pacienta prepeljali v bolnišnico na nadaljnjo oskrbo.«

Zamik premiere

Film Spider-Man 4 je bil sicer že pred tem preložen na 31. julij 2026, zdaj pa se zna premiera še enkrat zamakniti. Tom ima sicer trenutno izjemno natrpan urnik, saj skupaj z Zendayo igra tudi v Odiseji, novi filmski priredbi Homerjevega epa v režiji Christopherja Nolana.

Prejšnji mesec je Zendaya podpirala Toma na snemanju na pokopališču Brookwood v Surreyju, kjer je snemal prizore pri grobu tete May. To bo že četrti film, kjer par skupaj nastopa kot zaljubljenca – od prvega skupnega filma Spider-Man: Homecoming (2016).

Poleti so ga opazili tudi pri snemanju v Glasgowu, ki se je spremenil v filmski New York. V filmu naj bi igral tudi Sadie Sink (23) iz serije Stranger Things, Zendaya pa znova upodablja Peterjevo dekle MJ.

Pred kratkim je Tom razdelil oboževalce, ko je na Instagramu in X-u predstavil novo različico Spider-Manovega kostuma. V kratkem posnetku je stal pred ogromnimi vrati, nato se obrnil proti kameri in vprašal: »Ste pripravljeni?«

Kostum, v rdeče-modri barvi s črnim pajkom na prsih, so oboževalci hitro komentirali na Redditu. Nekateri so bili navdušeni, drugi so menili, da je pajek postavljen prenizko. Nekdo je zapisal: »Končno je ta obleka takšna, kot bi morala biti že ves čas,« poroča dailymail.co.uk.

