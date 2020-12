Šok: manekenka umrla pet dni po rojstnem dnevu

Stella Tennant je bila med najslavnejšimi manekenkami 90. let prejšnjega stoletja. FOTO: Philippe Wojazer Reuters

Najbolj znana britanska aristokratska manekenkaje nenadoma umrla, pet dni po svojem 50. rojstnem dnevu in nekaj mesecev zatem, ko se je ločila od moža, s katerim je imela štiri otroke. Vzrok smrti še ni znan.Njena družina jo je v izjavi, v kateri so potrdili, da je v torek nenadoma umrla na svojem domu, opisala kot čudovito žensko, ki jim je bila v navdih. Policija je sporočila, da okoliščine smrti ene najslavnejših manekenk 90. let prejšnjega stoletja, niso sumljive.Stella je bila potomka aristokratov, z možem, s katerim se je po 21 letih zakona v začetku leta razšla, pa sta imala pravi nepremičninski imperij. Zapustila je tudi štiri otroke (in), stare od 15 do 22 let.Že kmalu na začetku svoje kariere je leta 1993 Stella pristala na naslovnici britanske izdaje revije Vogue in kmalu postala muza slovitega. Znana je bila po svojem androginem videzu, sodelovala pa je s tako slovitimi imeni mode, kot so Calvin Klein, Chanel, Hermes in Burberry, preden se je leta 1998 upokojila, ko je prvič zanosila. Kasneje se je vrnila v svet mode, a za kamero.