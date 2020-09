Šok: kraljica resničnostnih šovov se poslavlja

Kim Kardashian West in njen mož Kanye West sta zaradi oddaje postala milijarderja. FOTO: Profimedia

Prej večinoma neznani

14

let je na sporedu razvpiti šov.

Prej neznani družini je prinesel svetovno slavo in bajno bogastvo.

»S težkim srcem smo kot družina sprejeli odločitev, da se poslavljamo od oddaje V koraku z družino Kardashian,« je na twitterju šokirala oboževalce glavna zvezda najbolj razvpitega resničnostnega šova na svetu. Na sporedu je bil 14 let, zaradi njega pa so svetovne zvezde postali tako Kim kot njene sestre, starši in otroci.Zadnja, 21. epizoda bo na sporedu v prvi polovici leta 2021. Kim se je ob napovedi slovesa zahvalila vsem podjetjem in posameznikom, ki so jih podpirali.»Neznansko hvaležna sem vsem, ki ste nas spremljali in podpirali vseh teh neverjetnih 14 let. Ta šov je iz nas naredil to, kar smo. Smo večni dolžniki vsem, ki so odigrali vloge pri oblikovanju naše kariere in spremenili naše življenje za vedno,« je zapisala. Večina članov družine je bila pred začetkom resničnostnega šova leta 2007 neznana. Kim se je pojavila v nekaj epizodah prijateljice, njen oče, odvetnik, pa je bil znan kot odvetnik razvpitega. Robert je leta 2003 umrl.Prvi deli resničnostnega šova so največ pozornosti namenjali Kim, njenima sestramainter njunim staršem, nastopali pa so tudi Kourtneyjin bivši fant, Kimin bivši možin Khloejin bivši mož. Sčasoma se jim je pridružila mama, pa njen zdaj že bivši mož, ki po spremembi spola sliši na ime, prej je bil znan kot. Kot dobitnik zlate medalje na olimpijskih igrah je bil edina zares znana osebnost v šovu. Z Jennerjem sta se pojavili še njegovi hčerkiin. Kljub nenehnim kritikam, da oddaja poneumlja ljudi in jih dela slavne zaradi slave same, je bila gledanost izjemna. Prejela je številne nagrade in postala eden najuspešnejših šovov televizije E!.Danes 39-letna Kim je postala ena najslavnejših žensk na svetu in ima več sto milijonov sledilcev na družabnih omrežjih. Slavo je spremenila v posel, z lepotnimi izdelki pa še vedno služi milijone. Leta 2014 se je poročila z raperjem, s katerim imata tri otroke in bančne račune, ki po ocenah poznavalcev presegajo milijardo evrov. Kim je pred kratkim spregovorila o moževih duševnih težavah. Izjava je sledila Kanyejevi šokantni najavi, da namerava kandidirati za ameriškega predsednika.Kendall in Kylie sta bili na začetku šova leta 2007 še otroka, pozneje pa sta postali veliki zvezdi in sta danes, stari 23 in 24 let, med najbolj vplivnimi na svetu. Kylie je revija Forbes leta 2019 razglasila za najmlajšo milijarderko v zgodovini, ki je denar zaslužila s svojim delom. Bajne zaslužke ji je prinesla njena linija kozmetike.