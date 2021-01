Šok, kaj je s svojim obrazom naredila Demi Moore (FOTO in VIDEO)

Hollywoodska igralkaje na pariškem tednu mode poskrbela za pravi šok, ko se je sprehodila po modni brvi. A presenečenje ni bilo le to, da se je pojavila na pisti, temveč je večino presenetil tudi njen videz, saj je mnogi namreč sploh niso prepoznali. Zakaj? Oseminpetdesetletnica je, kot kaže, znova obiskala estetskega kirurga, ki ji je dodobra spremenil obrazne poteze.Demi je bila del revije modne hiše Fendi. Nosila je dolge široke hlače, jakno in vpadljive geometrijske uhane. Kolekcija naj bi bila posvečena močnim, inteligentnim ženskam, ki vedo, kaj želijo in kaj počnejo v svojem življenju. Demi je odprla modno revijo in delila posnetek na instagramu. Zapisala je, da so se ji uresničile sanje.Da je šla Demi s posegi tokrat res predaleč, se strinjajo tudi številni njeni oboževalci, ki so bili nad videnim, milo rečeno, zgroženi. Sprašujejo se, zakaj se ženske ne želijo lepo in naravno postarati, saj je to mnogo bolj privlačno kot takšni posegi. »Ste videli? Pri svojih petdesetih je videti kot 25-letnica. Menim, da so te ženske pravzaprav videti odlično. Ampak Demi Moore? Njej se je, kot kaže, zmešalo,« se glasi eden izmed napisov.»Ojoj, za sekundo sem pomislila, da je to, ampak ona je videti bolje. Zakaj? Nimam besed,« je zapisala druga.»Upam, da je to le posledica izjemno slabega ličenja in da je uporabila le kakšne cenene kitajske trakove, s katerimi si ženske polepijo obraz in ga preoblikujejo,« se glasi še eden izmed komentarjev.