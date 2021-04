Šok: Brada Pitta ujeli na invalidskem vozičku (VIDEO)

(57) je šokiral svoje oboževalce, potem ko so se v javnosti pojavili posnetki in fotografije, na katerih je priljubljeni igralec na invalidskem vozičku. Brada so iz zdravstvenega centra na Beverly Hillsu na vozičku peljali člani zdravstvenega osebja in njegov osebni stražar.Bradu so po poročanju ameriških tabloidov odstranili modrostne zobe, tako da so njegovi oboževalci lahko pomirjeni. Njihov filmski junak je imel zgolj zobozdravniški poseg, in to dober teden pred 93. podelitvijo filmskih nagrad, kjer naj bi predstavil eno od nagrad.Brada je ob prihodu iz zdravstvenega centra pričakalo več fotografov, svoj videz pa je poskušal zakriti s kapuco, z velikimi očali in v tem času obvezno masko zaradi epidemije novega koronavirusa.Priljubljeni igralec, ki je lani odnesel oskarja za najboljšega stranskega igralca, ima v zadnjem času v zasebnem življenju veliko manj sreče kot na profesionalnem področju. Še vedno je vpleten v ločitveno vojno z(44), od katere štiri leta in pol za tem, ko je ona vložila ločitvene papirje, še vedno nista dosegla dogovora o delitvi večmilijonskega premoženja in skrbništva nad otroki. Po mnenju nekaterih pravnih strokovnjakov bi se ločitveni postopki, ki dobro polnijo žepe odvetnikov, vlekli še neverjetnih šest let. Tako Brad kot Angelina naj bi že doslej za plačilo odvetnikov odštela vsak po milijon dolarjev.