Sojenje raperju Seanu Diddyju Combsu: nasilje, mamila, orožje, orgije, grožnje in zlorabe

Zvezno tožilstvo je ta teden nadaljevalo zaslišanja prič na sodnem procesu proti glasbeniku Seanu Diddyju Combsu, newyorška porota pa je po štirih zaporednih dneh pričanja njegove nekdanje varovanke Cassie Ventura poslušala niz obtožb o nasilju, mamilih, orožju, orgijah, grožnjah in zlorabah.

Tožilstvo je že prvi dan sojenja prejšnji teden predvajalo videoposnetek Combsovega napada na Venturo marca 2016 v hotelu, zaslišalo varnostnika Israela Floreza, ki je posredoval v incidentu, in prostituta Daniela Phillipa.

Sojenje Seanu Diddyju Combsu je nedvomno eno najodmevnejših letos. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Kakor poročajo ameriški mediji, Combsovim odvetnikom poroti doslej ni uspelo predstaviti ničesar pozitivnega o eni od ključnih osebnosti hiphopa v 20. stoletju. Poroto želijo prepričati, da pri tem, kar opisujejo priče, ne gre za kazniva dejanja trgovine z ljudmi v povezavi s spolnimi storitvami, prevoz čez državne meje za namene prostitucije in izsiljevalske zarote, ki jih Combsu očita obtožnica, ampak za vladni poseg v zasebno življenje bogatih in slavnih v svetu glasbe.

Prostitut Sharay Hayes je pričal, da Cassie ni kazala nelagodja med seksom. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Cassie Ventura je na sojenju opisovala dolga leta Combsovih zlorab, silil jo je v spolne odnose z drugimi moškimi, med njimi tudi zelo poniževalne. Ta teden sta pričala tudi njena nekdanja prijateljica Kerry Morgan in nekdanji Combsov osebni pomočnik David James, ki sta povedala, da sta jo večkrat vprašala, zakaj preprosto ne odide. Obema je razložila podobno: da je povsem odvisna od Combsa, od katerega dobiva žepnino in ki popolnoma nadzira njeno glasbeno kariero, njeno zmožnost preživetja in celotno življenje.

Grozi mu dosmrtna ječa

Kerry Morgan je po lastnih besedah večkrat vprašala prijateljico Cassie, zakaj preprosto ne odide. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

V primeru obsodbe mu grozi dosmrtna ječa.

Dawn Richard je povedala, da je bil Diddy vedno oborožen. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Oba sta poleg pevke Dawn Richard povedala, da je Combs skoraj vedno nosil pištolo za pasom, oboroženi so bili tudi njegovi skoraj vedno prisotni varnostniki, Combs pa je ves čas jemal najrazličnejše droge. Morganova je povedala, da jo je leta 2018 poškodoval z obešalnikom in da mu je zagrozila s tožbo, Venturova pa ji je v imenu Combsa ponudila 30.000 dolarjev za molk. Pričala je tudi, da je večkrat videla, kako je Combs Venturovo pretepal, vlačil za lase in zmerjal. Ob vsem tem naj bi bil ljubosumen in je Morganovo silil, naj mu pove, s kom ga Cassie vara.

Obramba je ta teden zaslišala eksotičnega plesalca in prostituta Sharayja Hayesa z umetniškim imenom The Punisher (Kaznovalec), ki je povedal, da po njegovem mnenju Cassie ni nikoli pokazala nelagodja, kadar jima je Combs ukazal, naj seksata, medtem ko je on gledal. Za tožilstvo pa je nastopila Cassiejina mama Regina Ventura, ki je med drugim prebrala elektronsko sporočilo, ki ji ga je hči poslala decembra 2011 in v katerem ji Combs, besen, ker je odkril, da se videva z raperjem Kidom Cudijem, čigar pravo ime je Scott Mescudi, grozi, da bo objavil njena videoposnetka z orgij in poslal nekoga, ki bo fizično obračunal z njo in Mescudijem. Slednji bi lahko pričal na sojenju v prihodnjih dneh.

Petinpetdesetletnemu Combsu v primeru obsodbe grozi dosmrtna ječa, v ameriških medijih pa se že pojavljajo ugibanja, da bi utegnil prositi ameriškega predsednika Donalda Trumpa za pomilostitev.