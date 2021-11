Sojenje princu šele čez leto dni

Princ Andrew ima kar leto dni časa, da se pripravi na sodni proces čez lužo. Spomnimo, civilno ga toži Virginia Giuffre, ki naj bi jo kraljičin drugi sin trikrat spolno napadel, ko je bila še mladoletna, kraljevi pa naj bi takrat prijateljeval z razvpitim in zdaj že pokojnim Jeffreyjem Epsteinom.

24 prič naj bi se zvrstilo na sojenju.

Trikrat naj bi jo spolno napadel. FOTO: Reuters

Kot je sporočil sodnik, je zaradi pandemije in morebitnih dodatnih zapletov težko opredeliti datum, ko bo princ sedel na zatožno klop, že varna namestitev porote je velik logistični zalogaj, zato pred septembrom prihodnje leto ne gre pričakovati začetka sojenja; še verjetnejši je konec leta, med oktobrom in decembrom, namiguje sodnik, njegovo sporočilo pa je nedvomno veliko olajšanje za Andrewa, ki sicer obtožbe že vseskozi zanika, ni pa niti skrivnost, da si je na vse pretege prizadeval izogniti vročitvi sodne pošte. V procesu naj bi pričalo do 24 ljudi, tudi obtoženi in tožnica Giuffriejeva, ki je bila žrtev milijarderja Epsteina in njegovih pajdašev, med katerimi naj bi bili številni zvezdniki in vplivneži, tudi princ Andrew. Tožnica vztraja, da jo je kraljevi prvič spolno napadel v Epsteinovi londonski hiši leta 2001, ko je imela 17 let, drugič v vili v New Yorku, tretjič pa na razkošnem posestvu Epsteinovega zasebnega karibskega otoka.

Princ med drugim vztraja, da tožnice sploh ne pozna, čeprav obstaja fotografija, na kateri skupaj pozirata. Epsteina so prvič spolnih zlorab obsodili že leta 2008, druge obsodbe pa ni dočakal, saj je 2019. umrl v svoji celici. Še konec tega meseca pa naj bi se začel sodni proces proti Ghislaine Maxwell, Epsteinovi poslovni partnerici in tudi življenjski sopotnici, ki naj bi mladoletna dekleta zvabila v Epsteinov svet pod pretvezo, da jim bo zagotovila dostojno delo.