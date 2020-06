Sodnica v pevskem šovu The Voice si jenaredila veliko sramoto, ko je med podajanjem mnenja o tekmovalcu dvignila noge in jih postavila vsem na ogled. Gledalci šova so opazili, da ima sodnica, ki je sicer do potankosti urejena, strašansko umazana stopala, zaradi česar se je našla v nemilosti številnih gledalcev.Na twitterju so jo pozivali, naj se očedi in oprha, preden sede na sodniški stol. Dejali so tudi, da bi bilo naslednjič bolje, da noge obdrži na tleh. A medtem ko so se številni zgražali, so se našli tudi taki, ki se jim to ni zdelo prav nič sporno. Eden izmed gledalcev je v komentarju izpostavil, da se mu to ne zdi nič spornega in da kaže predvsem na to, da je tudi ona samo človek in da ni popolna.