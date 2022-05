Sodne dokumente so zvezdnici vročili kar na odru (FOTO)

Osebno in zaupno. To je bilo natipkano na veliki rumeni ovojnici, ki jo je Olivii Wilde, medtem ko je 4000-glavi množici predstavljala svoj septembra prihajajoči triler Dont worry darling, izročila neznanka. »Je to del scenarija? Gre za šalo ali skeč?« so se šepetaje spraševali v občinstvu, njihovo zbeganost pa je podkrepila igralka, ki ji v prvih sekundah tudi ni bilo povsem jasno, kaj se dogaja.

Podrobnosti o skrbništvu niso znane. FOTO: Osebni Arhiv

»To je zame? Precej skrivnostno. Bom pogledala, kaj je notri, morda del scenarija?« se je hollywoodska zvezdnica spraševala na odru, odprla skrivnostno pošiljko, s pogledom preletela papirje v njej in jih enako hitro pospravila. Nato pa nadaljevala, kot se ne bi zgodilo nič, četudi je v njej moralo vreti. Kar na odru, pred večtisočglavo množico obiskovalcev lasvegaškega dogodka CinemaCona, je namreč prejela sodne papirje, ki se nanašajo na skrbništvo nad osemletnim sinom Otisom in petletno hčerko Daisy, ki sta se ji rodila v odcveteli ljubezni z Jasonom Sudeikisom.

»Jason in Olivia sta imela svoje vzpone in padce, a tole je bil pa res udarec pod pasom,« je dejal vir.

Zasebnost pod drobnogledom

Pred letom in pol je počilo. Po skoraj desetletju ljubezni sta Olivia in Jason odšla po ločenih poteh, novica o razhodu pa je med njune oboževalce udarila kot strela z jasnega. Tej pa je nemudoma sledila še druga, saj se šok še ni polegel, ko je lepa igralka svetu že pokazala nasmejan in sveže zaljubljen obraz, ki ji ga je priklical deset let mlajši Harry Styles. In očitno ni šlo zgolj za prehodno aferico, s katero bi si Wildova celila srčne rane po razpadlem dolgoletnem razmerju, saj se je pretekli mesec, ko je njena romanca s Stylesom praznovala šele prvo obletnico, že začelo šepetati o zaroki.

Zdelo se je, da sta se Olivia in Jason razšla prijateljsko. FOTO: Osebni Arhiv

Prav te govorice pa bi lahko bile vzrok povsem neprimernega načina vročitve listin o skrbništvu. »Olivia je bila besna. Želela je, da bi bila vsa pozornost usmerjena v njen film, za katerega je garala, ne pa da bi se pod drobnogledom znašla njena zasebnost. Sicer ne ve, zakaj se je to zgodilo tako, kot se je, a sumi, da bi nekaj pri tem znale imeti govorice o njeni zaroki s Harryjem,« je dejal vir. Temu bi morda prikimali tudi pravni strokovnjaki, prepričani, da je šlo pri tej nadvse javni izročitvi pravnih papirjev za skrajno osebno potezo, tudi ker ni bilo tako preprosto izvedeti, da bo govornica na CinemaConu tisti dan prav Olivia.

Prireditelji namreč ne oznanijo svojih govorcev vnaprej, poleg tega mora vsak udeleženec kupiti prepustnico, ki stane najmanj tisočaka. Precej lažje bi ji bilo torej vročiti papirje na domu.

Sudeikis naj ne bi vedel, kje, kdaj in kako bodo njegovi bivši vročili vročili papirje. »Nikakor ne bi odobraval, da jih Olivii vročijo na tak način,« je dejal vir, četudi na drugi strani odvetniki ocenjujejo, da je sicer možno, da zvezdnik tega ne bi vedel, a da je verjetnost tega le pičla. Toda najsi je šlo za njegov diktat ali ne, Olivio so dokumenti v ovojnici korenito pretresli.

Kaj je zapisano na vročenih papirjih, ni znano. Podobno kot že od prej niso znane nobene podrobnosti o ureditvi skrbništva.

»Ko je dobila kuverto, je bila zmedena, še bolj, ko jo je odprla. Zdelo se ji je nepojmljivo, zato je potrebovala trenutek, da je sploh dojela, kaj se dogaja. Bilo je skrajno ponižujoče, a tega občinstvu ni želela pokazati. Odločena je bila predstavitev svojega filma izpeljati do konca. Bila je namreč na odru, da bi predstavila projekt, ki ji je zelo pri srcu. Da ji ta zanjo nadvse pomembni trenutek želi nekdo pokvariti – naj je to Jason, oseba, ki ji je vročila papirje, ali kdo tretji –, je več kot neprimerno.«