So to eksplozivne obtožbe, ki lahko za vedno uničijo Trumpove sanje?

Predsedniški klic o velikosti in obliki penisa

Trump ni navdušen

Nova knjiga nekdanje tiskovne predstavnice prve dame ZDA o delu v Beli hiši Donalda Trumpa prinaša nekaj novih podrobnosti iz tega obdobja , med njimi pa je trditev, da imajo vsi Trumpovi zvesti sodelavci določen rok trajanja. Vseh se čez nekaj časa naveliča in jih pusti na cedilu.Grishamova piše, da so zvesti Trumpovi sodelavci zanj storili vse, kar je zahteval, in pogosto tudi več, vendar nikoli ni bilo dovolj. Sčasoma je odkril nekaj, kar ga moti, in se jih znebil, ne glede na pretekle usluge. »Bili smo kot steklenica mleka z rokom trajanja,« opisuje Grishamova štiri leta Trumpovega vodenja ZDA, ko je kar prek twitterja odpuščal kot po tekočem traku.V 352 strani dolgi knjigi z naslovom Zdaj bom sprejela vaša vprašanja sicer tudi trdi, da naj bi Trump leta 2019 na vrhu G20 ruskemu predsednikuzasebno povedal, da se bo pred kamerami delal, da je oster do njega, nato pa se bosta vse lepo zmenila za zaprtimi vrati. Trump v javnosti sicer nikoli ni bil oster do Putina, Grishamova pa dodaja, da to ni bil niti za zaprtimi.Putin naj bi ga prav tako mojstrsko zmedel, ko si je za prevajalko na dvostranskem srečanju s Trumpom izbral postavno lepotico. Knjiga navaja, da se je Trump zagledal v eno od uslužbenk njegove vlade in Grishamova je morala poskrbeti, da mu ni več prišla blizu. Navaja tudi celo vrsto zrežiranih laži za javnost in nerodnih podrobnosti, kot je bil njegov domnevni klic, da bi ji razložil, da nima majhnega penisa, sploh pa ne take oblike, kot ga opisuje nekdanja pornografska zvezdnicaKnjiga trdi, da je imel Trump leta 2019 kolonoskopijo, vendar Bela hiša o tem ni poročala, ker je sam tako ukazal. Skrbelo naj bi ga, da se bodo ameriški komiki norčevali in zbijali nove šale na račun njegove zadnjice. Poseg je potem opravil brez anestezije na živo, ker ni hotel niti začasno predati predsedniških pooblastil podpredsedniku ZDA. Bal naj bi se, da ga ne bodo več spustili v Belo hišo, ko se zbudi.Knjiga po pričakovanju ni naletela na navdušenje pri Trumpu. Tiskovna predstavnicaje sporočila, da gre za »še en pomilovanja vreden poskus služenja na račun predsednikove moči s prodajo laži«.Urad nekdanje prve damepa je sporočil, da se želi Grishamova, ki je Melanio primerjala zv francoski revoluciji obglavljeno kraljico, s tem odkupiti za slabo delo, propadla osebna razmerja in neprofesionalno obnašanje v Beli hiši. Grishamova je sicer vztrajala pri Trumpovih, dokler privrženci nekdanjega predsednika 6. januarja letos niso napadli kongresa.