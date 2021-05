So naslednico kralja zastrupili?

Pred dvena mesecema je zaradi zapletov, povezanih s sladkorno boleznijo, umrl 72-letni Goodwill Zwelithini, zulujski kralj, na prestolu pa ga je začasno nasledila ena od njegovih šestih žena, 65-letna kraljica Mantfombi. A minilo je komaj nekaj tednov, ko je umrla tudi ona. Med južnoafriškim plemenom so se zato pojavile govorice, da so jo zastrupili člani njene razširjene družine, saj se je po kraljevi smrti vnel oster boj za prestol. Da ni tako, je zdaj zatrdila princesa Thembi, sestra pokojnega kralja, ki je ogorčena in prizadeta, da imajo ljudje njeno družino za morilce. »Kraljica je umrla zaradi neznane bolezni, a obdukcija je potrdila naše trditve, da njena smrt ni bila posledica kaznivega dejanja,« je dejala princesa. Svetovni mediji so sicer že ob kraljevi smrti domnevali, da je bil vzrok zanjo pravzaprav covid-19, ne zapleti, povezani z njegovo sladkorno boleznijo, enake domneve so se pojavile tudi zdaj, a ker večina afriških držav, med njimi tudi Republika Južna Afrika, te bolezni ne priznava niti ljudi ne testira, je to nemogoče potrditi.

Naslednji v vrsti za vladarja plemena Zulu je 47-letni princ Misuzulu, najstarejši sin kralja Zwelithinija in kraljice Mantfombi, a se je zapletlo, saj želi Sibongile Dlamini, prav tako kraljeva vdova, dokazati, da je ona edina zakonita kraljeva življenjska sopotnica, prestol pa bi moral zasesti kateri od otrok, ki jih je s pokojnim Goodwillom imela ona, in ne Mantfombi.

