Snidenje lahko grozi kraljica Camilla: princ Harry je očeta povabil na poseben dogodek

V poskusu, da bi popravil porušene družinske odnose, je vojvoda Susseks svojega očeta, kralja Karla III. osebno povabil, naj se udeleži Iger nepremagljivih, ki se bodo med 12. in 17. julijem 2027 odvijale v Birminghamu, Velika Britanija.

Kot poroča Mail on Sunday, je bilo vabilo najprej poslano po elektronski pošti, še ta mesec naj bi mu sledilo tudi uradno pismo in to več kot dve leti pred dogodkom, kar je glede na dejstvo, da se kraljevi koledar oblikuje več let vnaprej, razumljivo.

Če bo kralj povabilo sprejel, bo to prvo javno srečanje med Harryjem in kraljevo družino po pogrebu kraljice Elizabete II. leta 2022.

FOTO: Reuters

Kralj okleva zaradi starih ran?

Kraljeva komentatorka Ingrid Seward meni, da bi monarh lahko prišel na dogodek in tako izkazal podporo britanskim oboroženim silam ter priznal Harryjevo delo, vendar poudarja, da obstaja globoko nezaupanje:

»Kralja skrbi, da bi Harry v javnosti znova razkril vsebino njunih zasebnih pogovorov.«

Britanska novinarka Katie Nicholl je bolj optimistična in pravi:

»Kralj si želi odnosa z mlajšim sinom in vnukoma iz Združenih držav. Ima izjemno sposobnost odpuščanja in želi pokazati veličino. Obstaja možnost, da bo razmislil o udeležbi.«

Vendar obstaja težava: datum dogodka sovpada z 80. rojstnim dnevom kraljice Camille, kar bi lahko otežilo načrte palače. Kljub temu iz Harryjeve ekipe sporočajo:

»Harry se nadeja, da bo njegova družina ob njem. Pričakuje, da bodo prišli in podprli ranjene veterane, ki sodelujejo na igrah. Upa, da bo kralj znal pustiti nesoglasja ob strani.«

Harry je v nedavnem intervjuju za BBC dejal:

»Nima smisla se več prepirati. Življenje je kratko. Odpuščanje je stoodstotno možno, saj si želim očeta in brata nazaj.«

Bo kraljeva družina sprejema oljčno vejico?

Palača za zdaj molči, a viri trdijo, da kralj resno razmišlja o obisku.

Že sama Karlova prisotnost na igrah, mednarodnem športnem dogodku za ranjene, poškodovane ali bolne vojaške veterane in pripadnike oboroženih sil, ki ga je leta 2014 ustanovil princ Harry z namenom pomagati pri rehabilitaciji vojakov s pomočjo športa ter jim dati priložnost pokazati svojo moč, pogum in vztrajnost, bi poslalo močno sporočilo.

Tako z vidika podpore sinovemu delu z veterani kot tudi s stališča morebitnega prvega koraka k spravi znotraj kraljeve družine.