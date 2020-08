Snemanje kultne akcije zaustavila eksplozija

osebni arhiv Za sedmo umetnost se je brez strahu vrgel 3000 metrov globoko. FOTO: Osebni Arhiv

Cruise slovi po tem, da večino nevarnih podvigov pred kamerami izvede sam. Zato je vsiljen snemalni premor zaradi karantene izkoristil za piljenje svojih adrenalinskih veščin, od dirjanja z motorjem do upravljanja helikopterja. A čeprav se je zavoljo tega istega filma še nedavno vrgel iz helikopterja z višine 3000 metrov, je tokratno zalomljeno motoristično akcijo prepustil kaskaderju.

Strogi zdravstveni nadzor

Dim je bil tako gost, da so morali zapreti celo bližnje letališče.

Približno dva milijona je šlo v postavljanje filmske scene. Celotna snemalna, igralska, tehnična in kaskaderska skupina pa se je na to visokooktansko adrenalinsko norijo z motorjem, ob kateri bi filmski sladokusci v kinih zadrževali dih, natančno pripravljala in jo do onemoglosti vadila dolgih šest tednov. Zdaj, ko je napočil trenutek resnice in so imeli na voljo zgolj en poizkus, da adrenalinski podvig prihajajoče Misije nemogoče 7 posnamejo, pa je šlo vse narobe.Spodletela kaskaderska akcija je snemalno prizorišče spremenila v kaos, s prižganimi sirenami je na pomoč pridivjalo pet gasilskih vozil in več rešilcev, snemanje pa je spet ustavljeno. »K sreči se nihče ni poškodoval, vseeno pa je to popolna katastrofa. Ne le, ker bo to nadvse drago udarilo po žepu vse vpletene, tudi zamud pri snemanju si nihče ne želi več, niti si jih ne morejo privoščiti,« je povedal vir in dodal, da je zvezdnik filma,, zaradi tega dodatnega zapleta razjarjen.Čeprav je kot agent Ethan Hunt že šestkrat rešil svet in vselej znova dokazal, da zanj nobena misija ni nemogoča, je že sedma Misija nemogoče po vrsti morebiti prevelik zalogaj celo za akcijskega junaka njegovega kalibra. Sprva so se snemalne kamere, tedaj postavljene v Benetkah, namreč zaradi izbruha koronavirusa ustavile februarja, celotno dogajanje pa je predvideno premiero iz prihodnjega julija premaknilo na november 2021. Torej so, ko so razmere to spet dopustile, in so, seveda ob zvrhani meri previdnosti, pretekli mesec obnovili snemanje, lovili časovnico do predvidene premiere čez dobro leto. Ki pa je v luči najnovejše nezgode postala že bolj ali manj neizvedljiva.Ne le da želijo filmski šefi priti do dna, čemu se je pri kaskaderski akciji zalomilo, znova bo treba postaviti sceno in (tokrat uspešno) posneti zahtevno akcijsko sekvenco – kar je premiero najverjetneje zamaknilo nekam v leto 2022.Scenarist in režiseročitno skoraj zaklete sedme Misije je ljubiteljem franšize obljubil najmanj tri že nespodobno adrenalinske vragolije, tako napete, da so njegovi velikopotezni načrti plašili celo njega. In morebiti je bila med (ne)sveto kaskadersko trojico prav ta, pri kateri je šlo zdaj vse v zrak. Ko bi vse teklo po predvidenem načrtu, bi moral kaskader na motorju pridivjati po visoko dvignjeni klančini, poleteti po zraku, nato pa pristati na blazinah, polnjenih s kartonom, ki bi mu ublažile pristanek, motor pa naj bi – tako je pisalo v scenariju – priletel malce stran in eksplodiral. Vse lepo in prav, ko se ne bi očitno zakalkulirali.»Postaviti sceno je bil velikanski podvig, postavljali so jo več tednov, stala je tudi pravo malo bogastvo. A ko je napočil dan D, je šlo vse grozno narobe. Očitno so se zakalkulirali. Vročina in trenje gum sta namreč, ko je motor priletel na blazine in se raztreščil, zanetila iskre in so se s kartonom polnjene blazine vžgale. Dim je bil tako gost, da so morali zapreti celo bližnje letališče,« je povedal vir. A dodal, da je k sreči kaskader zbežal z motorja, šele nato so vse zajeli plameni in dim.Polom sekvence, ki naj bi bila ena najdražjih, če ne celo najdražja v zgodovini snemanja na britanskih tleh, je filmarjem vsekakor pošteno zameštral urnik. Vseeno naj bi se že konec tega meseca iz Velike Britanije premaknili na Norveško. »Komaj čakam, da spet obiščem to čudovito deželo,« je navdušen Cruise, ki ga je že prejšnji del iz franšize popeljal v skandinavsko državo, ko je v Misiji nemogoče – Izpad visel na robu pečine Preikestolen, pod njim pa 604-metrski padec s fjorda Lysefjorden.Kot hollywoodski zvezdi in očitno dobremu znancu Norveške pa bodo Cruisu – in preostanku filmske ekipe – ob prihodu nekoliko pogledali skozi prste, saj jim kot preostalim smrtnikom ne bo treba sprva v obvezno karanteno. Se bodo pa morali v 48 urah po prihodu (negativno) testirati na covid-19 in tudi na vsakodnevni bazi bodo opravili zdravniški pregled. Zato naj bi kar na prizorišču imeli prikolice z zdravstvenimi tehniki in celo mobilni laboratorij za testiranje na virus.