Snemanje je končal z zlomljenima nogama

Igralski maček Russell Crowe, ki je razkazoval svoje kipeče mišice v oskarjevski uspešnici Gladiator, ne beži pred nevarnejšimi prizori. Kadar je to le mogoče, adrenalinske kaskaderske prizore izvede sam, tudi če to pomeni kakšno modrico, prasko ali udarnino. In očitno tudi zlomljene kosti, čeprav je zanje izvedel komaj desetletje pozneje, ko so se že davno zacelile. Kajti čeprav si je med snemanjem Robina Hooda pred 14 leti pri nerodnem doskoku zlomil obe nogi, je bolečino le predihal in nadaljeval. Pač misleč, da gre le za bolečino ob udarcu.

Kdor misli, da po vsakem zlomu kosti poškodovanega uda nato več tednov ne moreš uporabljati, da je neznosna bolečina, ki terja protibolečinske tablete, neizbežna in da moraš, hočeš, nočeš, na bolniško, se pošteno moti. Tako lahko prav vsakemu zatrdi oskarjevec, ki ga pri končanju filmskega projekta ne ustavi prav nič.

Robina Hoda so začeli snemati spomladi 2009. FOTO: Promo Press Release

»Zdi se, da sem film končal z obema zlomljenima nogama. Brez mavca, brez opornice, brez protibolečinskih tablet. Preprosto sem nadaljeval delo in stvari so se sčasoma zacelile same od sebe,« je dejal Crowe in še hudomušno pripomnil, da je za svojo umetnost očitno pripravljen narediti prav vse. A je pri tem nujno poudariti, da se je tako žrtvoval povsem nevede. Med snemanjem Robina Hooda je sicer vedel, da se je poškodoval, a ne tudi, kako močno.

Resnico mu je pred leti razkril šele zdravnik, pri katerem se je oglasil zaradi »čudnih bolečin v spodnjem delu nog. Prepričan sem bil sicer, da ni nič resnejšega. Da mojemu telesu, ker sem vso zimo delal, manjkata telesna vadba in sonce.« A ker se je bolje prepričati kot pozneje obžalovati, mu je zdravnik tedaj opravil magnetno resonanco nog in rentgensko slikanje. Ter z izvidi zvezdnika povsem šokiral. »Kdaj ste si zlomili obe nogi?« ga je vprašal, saj naj bi na rentgenskih posnetkih videl sledi pred leti zaceljenih zlomov obeh piščali.

Brez mavca, brez opornice, brez protibolečinskih tablet.

A vprašanje bi mu lahko postavil tudi v latovščini, Russellu se namreč sanjalo ni, kaj ga sprašuje. »Ker sem le nemo buljil vanj, mi je, da bi spodbudil moj spomin, dejal, da se je poškodba morala zgoditi pred kakšnimi desetimi leti.« V tistem se je Russell spomnil peklenske bolečine, zaradi katere se mu je stemnilo pred očmi, ko je pri snemanju Robina Hooda skočil z dvižnih vrat gradu na neraven teren.

Kot bi ga stresel električni šok

V akcijskem filmu Ridleyja Scotta, ki je premiero doživel na canskem filmskem festivalu leta 2010, se je avstralski igralec prelevil v legendarnega Rodina Hooda, ki je kradel bogatim in dajal revnim. In med enim njegovih podvigov je moral z dvižnih vrat gradu skočiti precej globoko na kot kamen trda in neravna tla.

»Tla, na katera sem doskočil, bi morali podložiti z blazino. A čas nas je preganjal, svetlobe je zmanjkovalo, ta kader pa smo želeli posneti še tisti dan,« se spominja Crowe, ki je vedel, da bo zaradi očitno precej polovičarsko pripravljenega snemalnega prizorišča snemanje prizora skoka precej nevarno. »Toda na stotine statistov je bilo pripravljenih, puščice so letele naokoli, grad je že zajel ogenj – snemanju tega prizora se preprosto nisem mogel ogniti in ga prestaviti. Spomnim se, da sem si že med skokom rekel, da bo to bolelo.«

Na delu je bilo na stotine statistov, zato s prizorom s skokom ni mogel odlašati. FOTO: Promo Press Release

In ni se motil. Pri nekoliko nerodnem doskoku so največjo silo udarca prejele pete, »bilo je, kot bi me stresel električni šok. Toda snemali smo visokoproračunski film, zato pač stisneš zobe in ne pokažeš bolečine. Vseeno je bil zadnji mesec snemanja nato precej mučen, več tednov je bila namreč že hoja zame velikanski izziv.« Toda prav nič ni pojamral, »produkciji nisem niti črhnil, da sem se poškodoval, vzel si nisem niti enega prostega dne, preprosto sem le delal naprej«.

Če danes pogleda nazaj, ve, da je bilo z njegovima nogama nekaj hudo narobe. To mu je glasno sporočilo že dejstvo, da si je po koncu snemanja vzel kar leto premora. Pred kamere se je nato vrnil šele za znanstvenofantastično akcijo Jekleni mož. »Da sem se prelevil v očeta Supermana, je terjalo pol leta izjemno napornega in intenzivnega treninga. Med časom, ki sem si ga vzel zase, in nato treningom pa so se stvari z nogami očitno uredile.«