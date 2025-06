Smrt v družini Willa Smitha: poslovila se je po dolgi bitki s hudo boleznijo

Ananda Lewis, nekdanja MTV-jeva video voditeljica in novinarka je potem, ko se je več let spopadala z rakom, umrla v starosti 52 let.

Novico o prezgodnji smrti je na družbenih omrežjih sporočila njena sestra Lakshmi.

»Zdaj je svobodna in v Njegovih nebeških rokah. Počivaj v miru,« je zapisala.

Njena zgodba

Že kot študentka je nastopila v videospotu za pesem Baby, I'm Yours skupine Shai, nato je na avdiciji za oddajo Teen Summit dobila priložnost za televizijsko kariero.

Oddajo je vodila tri sezone, v njej pa so se dotikali resnih tem, ki so vplivale na življenja najstnikov. Ena izmed gostij je bila celo tedanja prva dama Hillary Clinton.

Leta 1997 je prestopila na MTV, kjer je postala ena izmed priljubljenih voditeljic več oddaj. Po štirih letih je MTV zapustila in začela voditi lastno pogovorno oddajo The Ananda Lewis Show.

Bitka z boleznijo

V čustveni objavi je leta 2020 razkrila, da ima raka dojke v tretjem stadiju, ki so ji ga diagnosticirali dve leti prej, vendar šele v pozni fazi, saj zaradi strahu pred sevanjem ni opravljala rednih mamografij.

V intervjuju za CNN je kasneje priznala, da ni sledila zdravniškim nasvetom, in se po diagnozi ni odločila za dvojno mastektomijo, kar je na koncu privedlo do četrtega stadija bolezni.

Zapustila je sina

Za seboj je pustila sina Langstona, ki ga je imela z možem Harryjem Smithom, mlajšim bratom igralca Willa Smitha.