Smrt TV-voditeljice (40) le neslana šala?!

Danes zgodaj zjutraj je po srbskih in hrvaških medijih zakrožila vest, da se je poslovila Slađana Petrušić. V 41. letu naj bi bil za voditeljico in tekmovalko šova Pari usoden infarkt.

Po družabnih omrežjih je zakrožilo sporočilo družine Petrušić, ki so novico o smrti sporočili javnosti, ob tem pa prosili medije, naj jih pustijo na miru.

Mnogi niso mogli verjeti in so, če ni resnično, ogorčeni, da bi se kdo iz česa takšnega sploh norčeval. In kaj hitro se je vse skupaj res zapletlo.

Laž o bolnišnici

Pred dnevi je Hrvatica na instagramu objavila fotografije iz bolnišnice, češ da se je poškodovala v tiktok izzivu. Zdaj so mediji vzeli te fotografije pod drobnogled in ugotovili, da jih je našla na spletu in preprosto objavila na svojem instagram profilu. Zakaj, ni znano.

Po novici o njeni smrti se je oglasil njen kolega in novinar Milomir Marić ter za srbski Blic dejal: »Vse to si je zagotovo izmislila. Dolgo je nisem slišal, a ko je govorila, da je v bolnišnici, so jo ljudje videvali po raznih krajih, nikakor ni bila v bolnišnici. Vse si je izmislila.«

Podobno meni tudi njen prijatelj Neven Ciganović: »Mislim, da gre za prank (op. p. šalo). Njena malo neumna šala.«

Oglasila se je tudi njena sestrična Dragana, ki sicer s Slađano že leta ni v stikih: »Mislim, da je velika neumnost, izmišljotina in njena bolna ideja. Popolnoma sem prepričana o tem.«