Smrt princesinega bivšega

Paola Liuzzoja moškega, ki je prvi ukradel srce britanske princese Beatrice, so našli mrtvega v hotelski sobi v Miamiju. Star je bil 41 let, uraden razlog za smrt ni bil objavljen v javnosti, so pa preiskovalci povedali, da so dogodek obravnavali kot posledico prevelikega odmerka mamil, piše Hello magazine.

Beatrice, vnukinja nekdanje kraljice Elizabete II. in nečakinja sedanjega kralja Karla III. se je z njim sestajala od leta 2005, tedaj je bila stara 17 let. Najstniška romanca se je končala leta 2006 zaradi Paolovih težav z zakonom.

Bližnji umrlega so razkrili, da je pokojni živel zelo hitro, imel težave z drogo, igrami na srečo, prav tako si je nakopal veliko dolgov, je poročal The Sun. Leta 2009 je bil denimo v Avstraliji aretiran zaradi posedovanja kokaina.

Paolo Liuzzo je večkrat prišel v navzkriž z zakonom. FOTO: Profimedia

»Zadnja leta mu ni šlo dobro, že dlje se je boril s svojimi demoni, rad je kockal, začel je zlorabljati zdravila, kasneje je prešel na kokain in trde droge,« je povedal njegov prijatelj.

»Stalno si je izposojal denar, tudi pri posojilodajalcih sumljivega slovesa, težave z odplačevanjem dolgov pa so ga potisnile v smrtonosen krog,« je še pojasnil.

Tragičen dogodek se je sicer zgodil že sedmega februarja, policija je bila na kraj dogodka poklicana okoli treh popoldne, kmalu po prihodu je bila razglašena smrt, princesa naj bi bila ob novici strta.

Pozornost javnosti sta Paolo in Beatrice vzbudila leta 2006 na družinskem izletu v švicarski Verbier, razmerje je končala ona, se kasneje sestajala z izvršnim direktorjem podjetja Uber Davom Clarkom, leta 2020 se je poročila nepremičninskim mogotcem Edoardom Mapellijem Mozzijem.

Beatrice in Edoardo sta se poznala že od otroštva, par sta postala leta 2018.

V zakonu sta dobila hčerko Sienno on ima iz prvega zakona z Daro Huang sina Wolfieja.