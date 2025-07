Smrt moža jo je spremenila v legendo

Imelda Marcos je svojega kontroverznega moža preživela za več kot tri desetletja. Ferdinand je umrl leta 1989, Imelda pa je v začetku tega meseca praznovala 96. rojstni dan, ki so ga tiho obeležili v zdravstvenem središču Philippine Heart Center, piše Zadovoljna.hr.

Skupaj sta bila dolga leta zaradi precej neslavnega dosežka ostala zapisana v Guinnessovo knjigo rekordov: največje kraje državnega denarja v zgodovini.

Po ocenah naj bi si Ferdinand s pomočjo žene v zadnjih letih vladavine nezakonito prilastil do deset milijard ameriških dolarjev, pri čemer je velik del tega denarja šel za razkošno garderobo prve dame.

Ljubezen, politika in škandal

Ambiciozna Imelda je Ferdinanda spoznala 6. aprila 1954. Legenda pravi, da je Marcos, preden je prvič pristopil do nje preveril, ali je višji od nje. Ko je ugotovil, da jo prekaša za dva centimetra, jo je začel osvajati.

Čeprav je bil takrat v zunajzakonskem razmerju s Carmen Ortego in z njo imel tri otroke, se je po enajstih dneh od tedaj, ko jo je videl prvič, že poročil z Imeldo.

Civilna poroka je bila 17. aprila, cerkvena 1. maja. Carmen je čez noč izginila iz njegovega življenja, njena in usoda otrok pa do danes ostajata skrivnost.

Zvezdniški status prve dame

Leta 1965 je med predsedniško kampanjo postala Imelda Marcos obraz politične elite. Bila je karizmatična, elegantna in je po mnenju mnogih odločilno prispevala k moževi zmagi. Ferdinand je celo izjavil, da je volitve dobil zaradi nje.

Ljubili so jo tako bogataši, ki jim je prirejala glamurozne zabave, kot tudi revni, čeprav jih je enkrat užalila z izjavo:

»Ko sem postala prva dama, je bilo to zelo zahtevno. Morala sem biti lepo oblečena in urejena, saj revni ljudje vedno iščejo zvezdo v temni noči.«

Šokanten luksuz in legendarna zbirka čevljev

Leta 1986, ko sta Marcosova zaradi množičnih protestov z družino zbežala v Združene države Amerike, so oblasti v predsedniški palači Malacañang odkrile njeno neverjetno garderobo.

Poleg milijonov dolarjev v gotovini, nakita in zlatih palic je morala Imelda za seboj pustiti svoj največji zaklad: čevlje.

Sprva se je govorilo o več kot 7000 parih, nato se je številka ustavila pri 3000, vendar je Imelda sama vztrajala, da jih je bilo le 1060.

Trdila je, da so ostali pari pripadali njenim hčeram in služkinjam. Ko ji je novinarka Diane Sawyer rekla, da so vsi čevlji enake velikosti, je Imelda mirno dejala, da je vse skupaj najverjetneje podtaknjeno.

Dediščina v muzeju in boj z zobom časa

Med čevlji so bili kosi z imeni Dior, Gucci, Chanel, Oleg Cassini, pa tudi modeli filipinskih čevljarjev, ki naj bi ji tedensko pošiljali tudi do deset parov čevljev.

V znanem intervjuju, kjer je nosila črne usnjene salonarje z visoko peto, je izjavila:

»Čevlji niso moja šibka točka. Nosim zelo preproste, to so kmečki čevlji.«

Po vrnitvi na Filipine se je dvakrat neuspešno potegovala za predsedniški položaj. Leta 2006 je celo lansirala svojo znamko čevljev Imelda Collection, vendar brez večjega uspeha.

Danes je del njene slovite zbirke razstavljen v muzeju čevljev Marikina: 253 parov je v stalni zbirki, 467 parov je v skladišču. Leta 2012 je večji del garderobe (150 škatel oblačil in čevljev) uničila plesen, ki je bila posledica zamakanja zaradi tropskih neviht.

Kurator muzeja je dejal:

»To garderobo je nosila na pomembnih državnih dogodkih in ima zgodovinsko vrednost. Žal jo uničujejo plesen in termiti. Poskušali bomo rešiti, kar se bo dalo.«