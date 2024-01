Smrt legendarne igralke

V 101. letu starosti je za vedno zaspala britanska igralka Glynis Johns, je tujim medijem sporočil njen tiskovni predstavnik Mitch Clem.

»Danes je žalosten dan za Hollywood. Ona je bila zadnja od zadnjih legendarnih hollywoodskih zvezd,« je dejal v izjavi.

Glynis je bila najbolj znana po vlogi v filmu Mary Poppins, kjer je igrala sufražetko gospo Winifred Banks.

Z igro se je začela ukvarjati, ko je štela komaj 12 let, prvo opaznejšo vlogo je dobila leta 1948 v fantazijski komediji Miranda.

V dolgoletni karieri je odigrala tudi več kot 60 gledališčnih vlog, prejela je več nagrad. Leta 1973 je osvojila nagrado Tony za vlogo Desiree Armfeldt v broadwajskem muzikalu Stephena Sondheima Mala nočna glasba

Leta 1960 je bila nominirana za oskarja za stransko žensko vlogo v filmu The Sundowners.

Zadnja leta je preživela v Los Angelesu, poročila se je štirikrat. Njen prvi mož je bil Anthony Forwood, ki ga je spoznala na vajah za predstavo. Leta 1942 sta se poročila v Londonu in dobila sina Garetha.

Po ločitvi od prvega moža, se je sestaja s producentom Antonyjem Darnboroughom. Načrtovala sta veliko poroko, ki pa je bila na koncu odpovedana, a sta kljub razhodu ostala prijatelja.

Leta 1952 se je Glynis poročila z Davidom Fosterjem, zaposlenim v kraljevi mornarici. Ločila sta se 1956. V tretji zakon je stopila s poslovnežem Cecilom Hendersonom. Poročena sta bila od leta 1960 do leta 1962.

Četrti in zadnji zakon je sklenila s pisateljem Elliottom Arnoldom. Zaročila in poročila sta se leta 1964 in se leta 1973 ločila.