Smrt bivšega jo je hudo prizadela

Norveška princesa Märtha Louise je pred dnevi gostovala pri luksemburški kolegici, nekdanji princesi Tessy, ki se je nedavno lotila novega projekta, in sicer ustvarja podkast, na katerem govori o raznolikih temah, trenutno aktualnih in bolj univerzalnih. O eni slednjih, depresiji in žalovanju, sta se pogovarjali z Märtho Louise. Ta je priznala, da je bil čas po tem, ko je njen bivši mož Ari Behn na božični dan leta 2019 storil samomor, najtežji v njenem življenju.

Princesine hčerke so veliko prezgodaj izgubile očeta. FOTO: Reuters

»Žalost, žalovanje, depresija, vse to je izredno hudo. Naokoli hodiš, kot bi imel tunelski vid, nič drugega okoli sebe ne vidiš. In če tako živiš predolgo, ne znaš več ven, zato se mi zdi zelo pomembno, da se o tem govori, da se govori o duševnem zdravju in o tem, kako se s takšnimi situacijami spopadati,« je dejala Märtha Louise, ki je bila z Behnom poročena 15 let in mu je rodila tri hčerke, ki so danes stare 18, 16 in 13 let.

Zanje ji je še posebno hudo, saj so morale tako globoko žalost in izgubo doživeti zelo mlade. Kljub temu je princesa tudi v tem našla nekaj pozitivnega: »Kot ljudje v življenju doživimo in občutimo veliko različnih reči. Ena tistih, ki jim nikakor ne moremo ubežati, je žalost. Moje hčerke so jo žal srečale zelo kmalu, a zdaj je to za njimi. Naučile so se z njo spopadati, preživeti, in naslednjič bodo vedele, kako ravnati. S takšnimi stvarmi se je treba soočiti in jih predelati, ne jih zaobiti in potlačiti.«

Märtha Louise je še dodala, da ji je pri vsem skupaj zelo pomagal njen trenutni partner, ameriški šaman Durek Verett, ki jo je vodil skozi proces žalovanja in jo ves čas obdajal z brezpogojno ljubeznijo.